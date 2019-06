Kadınlar, nene mirası "Cicim" için ter döküyor

Tunceli'de açılan kurslarda unutulmaya yüz tutmuş dokumayla ortaya çıkartılan cicim kilimleri tekrar gün yüzüne çıkarken, ekonomik olarak da kazanca dönüşüyor

TUNCELİ - Tunceli'de açılan kurslarda nene mirası olarak nitelendirilen unutulmaya yüz tutmuş dokumayla ortaya çıkartılan cicim kilimleri tekrar gün yüzüne çıkarken, ekonomik olarak da kazanca dönüşüyor.

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan kurslara her yıl yaklaşık 5 bin kursiyer katılarak farklı branşlarda eğitim alıyor. En az 12 kursiyerin başvuru yapması halinde istenilen branşta kurs açılan okulda, geçmişi yüz yıllara dayanan cicim kilimlerinin tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla tek başvurunun bile yeterli olduğu öğrenildi. Bun rağmen her kursta 10'un üzerinde kadın başvuruda bulunarak hem tarihi yaşatıyor, hemde ekonomik olarak kazanç elde ediyor. Mesleği öğrenen kadınlara, okulda 2 usta öğretici tarafından eğitimler veriliyor.

"Yörenin nenelerinden gördüğü bir mirastır"

Unutulmaya yüz tutmuş cicim kilimini dokumaya yönelik kurs verildiğini anımsatan Merkez ve Okul Müdürü Özkan Yurtsever, "Bu kursumuzu ustamız ve kursiyerlerimiz ilgi ile yapıyor. Çünkü bu yörenin nenelerinden gördüğü bir mirastır. Bizler de bu mirası yaşatmaya çalışıyoruz. Anadolu'nun güzel bir ürünü. Biz de bu kurslarla birlikte bu güzelliği yeni nesillere anlatmaya, öğretmeye çalışıyoruz. Dokumacılığa hevesi olanlar bize gelsinler. Çünkü bu kursu sürekli hale getirmeyi planlıyoruz" dedi.

Merkezde 5 bin kişi kurs görüyor

Her yıl 5 bin civarında kursiyere sertifika verdiklerini hatırlatan Yurtsever, "Kurslarımız sürekli açık ve bu tarz kurslarımız unutulmaya yüz tutuğu için bir kişi olsa bile biz bu kursları açabiliyoruz. Diğer kurslar 12 kişi ile açılırken bu kurslar bir kişi olsa da açılabiliyor. Giyim teknolojileri, bayan futbol kursundan tutun tüm spor dallarına yönelik kurslarımız var. Meslek edindirmeye yönelik tekstil kursları, kişisel bakıma yönelik cilt ve saç bakım kursları, gençlik spor kulübü ve vakıf üzerinden dayanışma halinde açtığımız kurslar var. Yiyecek ve içecek kurslarının dışında hayatın her alanındaki kurslara yer vermeye çalışıyoruz. Her yıl 5 bine yakın kursiyerlerimize sertifika vermekteyiz" diye konuştu.

Babaannesinden gördü, ustası oldu

Cicim kursunda usta öğreticilik yapan Zercan Tunç, dokumacılığı babaannesinden görüp heves ettiğini dile getirerek," Ben de öğrenci olarak 15 yıl çalıştım. Ondan sonra 2 yıldır kurs açıyorum. Öğretiyorum. Kursa başlarken hocam çantamı yanıma alayım çözersem çözeyim çözemezsem bırakırım demiştim. Bir süre kendi kafama göre dokudum öğrendim ve kursa devam ettim. Şimdi cicim yapıp satıyorum. Masraflarımı çıkarıyorum. Çok faydası oldu . Bu annelerimizin el emeği çok güzel bir iş. Değerli bir iş. O yüzden bunu sevdim buna başladım. Yanımdaki kursiyerler İki üç ayda tam ustalığı öğreniyorlar. Gençlerin de bu kursa ilgi göstermelerini bekliyorum"ifadelerini kullandı.

Cicimi unutulmaya yüz tutması nedeniyle tercih ettiğini aktaran usta öğretici Havva Tacay ise; "Unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasına girdiği için benim daha çok ilgilimi çekti. Küçükken ninelerimiz, annelerimiz bunu yer tezgahında yapıyorlardı. O zamanlar çocuktum ve gider tezgahta oynardım. Sonra halk eğitimin kurslarına katılıp dört yıl eğitim aldım ve kendimi geliştirdim. Kursa ilgi iyi. Öğrenciler çok seviyor"şeklinde konuştu.

Üç aydır cicim dokuma kursuna katılan Aysel Emre'de "Hocalarımız önce bize ders şeklinde öğretiyor. Bu şekilde öğrettikleri için çok çabuk öğreniyoruz. Çok güzel bir meslek. Hayatımda hiç böyle bir şey yapmamıştım. Burada yaptım, öğrendim. Bir çok ürün çıkardım. İnsanlar bu kurslara ilgi gösterse burada emek verse çok iyi olur. Bu bizim geleneğimiz, göreneğimizdir. Kaybolmasın ve ebediyen yaşasın"diyerek sözlerini tamamladı.

