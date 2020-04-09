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İstanbul, Ümraniye, Güncel

KADINLAR MUTFAĞA GİRDİ, HASTANE ÇALIŞANLARI KENDİLERİNİ CEPHEDEKİ ASKER GİBİ HİSSETTİ

İSTANBUL'un en büyük pandemi hastanelerinden biri olan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları dün güzel bir sürprizle karşılaştı.

09.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:38
KADINLAR MUTFAĞA GİRDİ, HASTANE ÇALIŞANLARI KENDİLERİNİ CEPHEDEKİ ASKER GİBİ HİSSETTİ
İSTANBUL'un  en büyük pandemi hastanelerinden biri olan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları dün güzel bir sürprizle karşılaştı. Erenköylü kadınlar, salgın nedeniyle gecesini gündüzüne katarak çalışan sağlık çalışanları için mutfağa girdi ve onlara ev yapımı börekler pastalar pişirdi. Yiyecek paketlerine notlar da yazan kadınlar, hastane çalışanlarını duygulandırdı. Başhekim Doç. Dr. Necdet Sağlam, 'Cephedeyken hediye alan askerler kadar mutlu olduk" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH), korona pandemisiyle mücadele edilen bu günlerde, duygulu bir paylaşıma da ev sahipliği yaptı. Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Bayram Eryılmaz'ın Erenköy'de yaşayan kayınvalidesi, 15'e yakın kadın arkadaşını organize ederek hastanede çalışan personel için tepsi tepsi börekler, poğaçalar ve ev yapımız lezzetli yiyecekler pişirdi. Paketlenerek hastaneye gönderilen yiyeceklerin içinden çıkan not kağıtları, sağlık çalışanlarını oldukça duygulandırdı.İÇLERİNDEN ÇIKAN NOTLAR EKSTRA SÜRPRİZ OLDUÜmraniye EAH Başhekimi Doç. Dr. Necdet Sağlam, 'Bir grup gönüllü hanımefendi, kendi el emekleri ile yaptıkları pasta börek ve tatlılardan hastanemiz sağlık çalışanlarına ikram edilmek üzere oldukça fazla miktarda gönderdiler. Yapan kişilerin isimlerinin yazdığı, içlerinde dua, temenni ve duygulu cümlelerin olduğu notlar ise bizler için ekstra sürpriz oldu. Yalnız olmadığımızı bildiren, moral verici cümlelerin olduğu notlar ekleyerek bu ikramı bize göndermişler. Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi İstanbul Anadolu yakasının en büyük hastanelerinden biri. Bu enfeksiyondan önceki dönemde günde 12 bine yakın hastaya acil ve poliklinik hizmeti veriliyordu. Sadece 2 bini acile gelen hastalardı. Pandemi hastanesi olmamızdan sonra acil yükümüz Covid-19 dışı hastalarda 300-400 civarına kadar geriledi. Ama Covid şüphesiyle günlük başvuran hasta sayısı 400-500'e ulaştı. Bunlar içerisinden yatırmamız gereken hastalar çıkıyor, ayaktan tedavi ve takip ettiğimiz hastalar oluyor. Bu şartlarda sağlık personelimizi verimli kullanmaya çalışıyoruz. Bizler virüse karşı ön cephedeyiz. Bu bizim işimiz ve zevkle, aşkla yapıyoruz. Bazen şiddete maruz kalıyor sağlık çalışanları. Ama bu sürpriz, bize değerli olduğumuzu hissettirdi. Savaşta nasıl askerlere bu tür hediyeler gönderiliyordu, savaştaki bir asker gibi hissetti arkadaşlarımız kendilerini" dedi.'EVDE OTURMAKTANSA SİZLER İÇİN BİR ŞEYLER YAPALIM DEDİ?Başhekim Yardımcısı Dr. Bayram Eryılmaz, 'Bir akşam kayınvalidem 'Evladım sizler çok sıkıntı çekiyorsunuz bu salgın yüzünden. Biz de evden çıkamıyoruz. Ancak dua edebiliyoruz. Evde boş oturmaktansa hiç değilse sizler için bir şeyler yapalım. Bir tatlı yapsak bir börek yapsak, en azından bir bardak çayın yanında ev yapımı bir şeyler yiyerek çalışmış olursunuz' dedi. Ben de hastane idaresine bunu ilettim ve memnuniyetle kabul ettik. Biz sadece yiyecek gelecek sanıyorduk, içlerinden çıkan notları görünce daha da duygulandık ve kendimizi değerli hissettik. Vatandaşlarımızın biz sağlık çalışanlarına değeri anlatmak açısından da bizim için çok büyük bir anlam ifade etti. Yalnız olmadığımızı, zor günlerde de hakikaten millet olarak bir arada olduğumuzun aşikar örneklerinden biri oldu" dedi.  "BİZE DEĞERLİ HİSSETTİRDİLER, VAR OLSUNLAR?  Ümraniye EAH Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Zerrin Dandin ise duygularını şu şekilde ifade etti: 'Çok mutlu olduk hastane idaresi olarak. Yiyecekleri bütün servislerdeki arkadaşlarımıza göndermeye özen gösterdik. Ev yapımı olması, ablalarımızın el emeği, göz nuruyla bunları hazırlamış olması arkadaşlarımızı ayrıca çok duygulandırdı. Sağlık çalışanları her zaman özveri ile çalışıyordu lakin bu günlerde Covid-19'dan dolayı ekstra bir çaba halindeyiz. Bu süreçte vatandaşlarımızdan kendi el emekleriyle bize yapılan bu jest, hepimizi gerçekten değerli hissettirdi. Bütün çalışanlarımız, bütün arkadaşlarımız çok mutlu oldu. Ellerine, emeklerine sağlık, şükranlarımızı sunuyoruz bizi düşündükleri için."Yiyecek paketlerine  yazılan bazı notlar şöyle: "Unutma ki her seven bir kahramandırUnutma ki,insan sevebildiği kadar insandır. Sizi seviyoruz, dualarımızdasınız""Sizi seviyorum. Her şey bitince aileniz ve siz sıcak yuvanızda huzurlu çay keyfi yapın inşallah""Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği şu günlerde kahramanca ve fedakarca görevini yaparak tüm milletimize can veren sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız.""Göstermiş olduğunuz özveri, fedakarlık için alnınızdan dökülen her bir damla ter, kalbinizden hiç eksik olmayan o muhteşem sevgi ve merhamet için sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. "

"Eliniz beyazken uzatın isterim. Karayı kaldırın sevgi koyun. Umudumu yitirmedim. sizi seviyoruz, dualarımızdasınız."


- Girdi

Kaynak: DHA

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