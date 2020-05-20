Kadınlar mezarlığı imece usulü temizleyerek gül dikti Lüleburgaz ilçesine bağlı Kırıkköy'de kadınlar, imece usulü köy mezarlığında temizlik yaptı ve gül dikti.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Kırıkköy'de kadınlar, imece usulü köy mezarlığında temizlik yaptı ve gül dikti.

Ramazan Bayramı öncesinde muhtar Şaban Demirbaş, mezarlıkta temizlik ve çiçeklendirme çalışması yapmak için köy halkına çağrıda bulundu.

Bunun üzerine bazı hayırseverlerin de katkısıyla 280 gül fidanı alındı.

Köyün kadınları tarafından temizlenen mezarlığa, gül fidanları dikilerek çiçeklendirme çalışması yapıldı.

Demirbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, köy mezarlığının bayrama hazır hale getirildiğini söyledi.

13 dönümlük mezarlıkta kadınların temizlik yaptığını ifade eden Demirbaş, "Mezarlığımız cennet gibi oldu. Katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Her şey Kırıkköy'ü sevmekle başlıyor." dedi.

Kaynak: AA