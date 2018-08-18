Kadınlar Meslek Ediniyor

Bulanık ilçesinde açılan Aile Destek ve Eğitim Merkezi, hem kadınların meslek sahibi olmalarını hem de sosyal yaşama katılmalarını sağlıyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce ilçede açılan "Eğitim Destek Evi"nin teröre hizmet ettiği için kapattıklarını ve yerine Aile Destek ve Eğitim Merkezi'ni açtıklarını söyledi.

Aile Destek ve Eğitim Merkezi'nde kadınlara yönelik çeşitli kurslar açtıklarını belirten Uzan, "İçerisinde Kur'an, dikiş nakış, kuaförlük, tel kırma kursu olmak üzere 10 meslek edinme kursu bulunmakta. Zaman zaman İŞ-KUR'dan bu bağlamda destek alıyoruz. İŞ-KUR destekli kuaförlük ve hasta bakım kursu devem etmekte. Birçok kursiyerlerimize ücret veriyoruz. Şükürler olsun vatandaşımızdan da güzel bir kabul görmüş orası. Bayanlarımız ilk başta tereddütle bakıyordu ama şu anda görüyoruz ki yoğun bir şekilde kullanmaya başladı." dedi.

Eğitim Destek Merkezi'nde yaklaşık 4 aydır kuaförlük kursuna katıldığını belirten Gülden Ak da, "Hem İŞ-Kur'dan harçlığımı çıkarıyorum hem de meslek ediniyorum. Bundan birkaç yıl önceye kadar böyle kurslar ve etkinlikler yoktu. Kaymakam bey göreve başladıktan sonra faaliyetler arttı. Bu faaliyetler bizim için de çok faydalı oluyor. Ev kadınları boş kalmamış oluyor. Hem meslek ediniyorlar hem de ailelerine katkı sağlıyorlar." diye konuştu.