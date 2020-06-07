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Kadınlar maskelerini takıp kollarını sıvadı

Kadınlar maskelerini takıp kollarını sıvadı Şanlıurfalı kadınlar 2 buçuk ay sonra tezgahlarına kavuştu Şanlıurfa'da kadınlar, Karaköprü Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar gününde açılışı gerçekleştirilen ve korona virüs salgını nedeniyle 2 buçuk aydır kapalı olan Kadın Emeği ve Doğal...

07.06.2020 17:49 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:53

Kadınlar maskelerini takıp kollarını sıvadı

Şanlıurfalı kadınlar 2 buçuk ay sonra tezgahlarına kavuştu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kadınlar, Karaköprü Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar gününde açılışı gerçekleştirilen ve korona virüs salgını nedeniyle 2 buçuk aydır kapalı olan Kadın Emeği ve Doğal Ürün Pazarındaki tezgahlarına yeniden kavuştu.

Karaköprü Belediyesinin Şanlıurfa'da bir ilki gerçekleştirerek açtığı ve bir süredir pandemi nedeniyle kapalı olan Kadın Emeği ve Doğal Ürün Pazarı pandemi normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte yeniden açılarak doğal ürünler tezgahtaki yerini aldı.

Tüm tedbirlerin alındığı pazara el dezenfektanı yerleştirilirken, vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmaları sağlanıyor.

KEDÜP projesiyle kendi işlerini kuran pazar esnafı kadınlar ürettikleri ürünleri pazarda satarak hem evde boş oturmadıklarını hem de ev ekonomisine katkıda bulunduklarını ifade ederek bu güzel projelerinden dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkürlerini ifade ettiler.

Yaşam sokağı çarşısında açılan Kadın Emeği ve Doğal Ürün Pazarının her pazar günü açılacağı öğrenildi.

Kadınlar maskelerini takıp kollarını sıvadı

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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