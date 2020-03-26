Kadınlar maske üretimine başladı
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Adıyaman

Kadınlar maske üretimine başladı

Kadınlar maske üretimine başladı Adıyaman'da kadınlar korona virüsünden dolayı maske üretimine başladı.

26.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:49
Kadınlar maske üretimine başladı

Kadınlar maske üretimine başladı

ADIYAMAN - Adıyaman'da kadınlar korona virüsünden dolayı maske üretimine başladı.

Adıyaman Belediyesi'nin Siteler Mahallesinde bulunan Kadın ve Gençlik Merkezindeki usa öğretici ve kursiyer kadınlar maske üretimine başladı. Korona virüsünün yayılmasının önüne geçmek için Adıyaman Belediyesi yeni bir adım attı. Kadın ve Gençlik Merkezinde maske üretimine başlanıldı. Burada üretilen maskeler ilk etapta belediye personellerine üretiliyor. El ile yapılan maskelerin üretiminin önümüzdeki günlerde seri hale getirileceği öğrenildi. Kadınların maskenin yanında boks gömleği denilen tek kullanımlık tulumlar üretilecek. Kadınların çalışmalarını yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a, Kültür Müdürü Hakan Özöncel ve Kadın ve Gençlik Sorumlusu Yasemin Delibaş eşlik etti. Amaçlarının seri üretime geçmek olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Çalışanlarımızın sağlığını da düşünerek kapasitemiz ölçüsünde maske üretimine başladık. Usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimiz kadın ve gençlik merkezinde maske yapımına başladı. Maskenin yanında boks gömleği dediğimiz tek kullanımlık tulumlar da üretebiliriz. Bunun için malzeme teminine çalışıyoruz. Burada elde yapıldığı için biraz ağır işliyor. Bunu seri hale getirmek için organize sanayideki iş adamlarımızla görüşüyoruz. Destek olurlarsa daha seri üretim yapabiliriz. İlk etapta kendi personelimize üretim yapacağız. Özellikle temizlik personeli, su işleri ve fen işlerinde çalışan personellerimize bu maskelerde dağıtacağız" ifadelerini kullandı.

Kadınlar maske üretimine başladı

Kaynak: İHA

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Kadınlar maske üretimine başladı

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