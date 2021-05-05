Kadınlar Ligi şampiyonu Beşiktaş kupasını aldı
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Kadınlar Ligi şampiyonu Beşiktaş kupasını aldı

Kadınlar Ligi şampiyonu Beşiktaş kupasını aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nu şampiyon tamamlayan Beşiktaş Vodafone düzenlenen törenle kupasını aldı.

Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nu şampiyon tamamlayan Beşiktaş Vodafone düzenlenen törenle kupasını aldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan final karşılaşmasında Beşiktaş Vodafone, Fatih Vatanspor'u 2-0 yenerek, sezonu şampiyon tamamladı. Final maçının ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi. Tören öncesi futbolcular ve teknik heyet sevinçlerini Başkan Ahmet Nur Çebi ile paylaştı. Pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen törende protokol önündeki bankolardan futbolcular madalya ve plaketlerini aldı. Birincilik kupasını Beşiktaş Vodafone, ikincilik kupasını Fatih Vatanspor kaldırdı. Sezonu dördüncü tamamlayan Fomget Gençlik ve Spor takımına da plaket takdim edildi.

Kupa töreninin ardından konuşan Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, 16 takımlı ligde Beşiktaş'ın final karşılaşması sonrası şampiyon olduğunu dile getirdi.

"Kadınlarla omuz omuzayız"

Kadın futbolculara destek verdiklerini ifade eden Özbayraktar, "Tüm takımların şöyle bir şey yaptığını düşünüyoruz. Ön yargılara karşı öyle bir gol attılar ki bundan sonra kadın futbolcuların sayısı artacak. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Kadın futbolu aslında çok güzel mesaj verecek bir mecra. Biz kadınlarla her zaman omuz omuzayız. Turkcell olarak bu tarz sportif faaliyetlerde taşın altına her zaman elimizi koyacağız. Desteğimizi her geçen gün artıracağız" diye konuştu. - ANTALYA

Kadınlar Ligi şampiyonu Beşiktaş kupasını aldı
Kadınlar Ligi şampiyonu Beşiktaş kupasını aldı
Kadınlar Ligi şampiyonu Beşiktaş kupasını aldı
Kadınlar Ligi şampiyonu Beşiktaş kupasını aldı
Kadınlar Ligi şampiyonu Beşiktaş kupasını aldı
Kadınlar Ligi şampiyonu Beşiktaş kupasını aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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