Kadınlar Ligi fikstürü çekildi
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Kadınlar Ligi fikstürü çekildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kadınlar Ligi fikstürü çekildi

2020-2021 sezonunda 16 takım ile 4 grupta oynanacak olan Turkcell Kadın Futbol Ligi fikstür çekimi İstanbul'da yapıldı.

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2020-2021 sezonunda 16 takım ile 4 grupta oynanacak olan Turkcell Kadın Futbol Ligi fikstür çekimi İstanbul'da yapıldı.

Kayseri'yi temsil edecek olan Kayseri Gençlerbirliği D Grubunda mücadele edecek. Kayseri Gençlerbirliği'nin yer aldığı grupta Konak Belediyespor, Karadeniz Ereğli Belediyespor ve Kocaeli Bayan Futbol takımı ile mücadele edecek. Kadın Futbol Ligi bu sezon 16 takım ile oynanacak. 1. Lig'de yer alan 12 takım ile 2. Lig'den yükselen 4 takımın 2019-2020 sezonundaki sıralamalarına göre takımlar 4 ayrı torbaya ayrılacak. Öncelikle 4. torbada yer alan takımlar kura çekimine bağlı olarak sırasıyla A,B,C ve D gruplarına yerleşecek. Diğer torbadaki takımlar da aynı usul ile gruplardaki yerlerini alacak ve 4'er takımlı 4 grup oluşturulacak. Takımlar 1. turda gruplarındaki diğer takımlar ile birer kez karşılaşacak. Uzatma devrelerinin olmayacağı grup müsabakalarında alınan puanlara göre sıralama belirlenecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finallerde yer alma hakkını elde edecek. Çeyrek finallerden itibaren müsabakalar eleme usulü gerçekleştirilecek. Yarı final karşılaşmalarında mağlup olan takımlar üçüncülük, galip gelen takımlar ise şampiyonluk mücadelesi verecek. Türkiye şampiyonu olacak takım 2021-2022 sezonunda ülkemizi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkını kazanacak.

Turkcell Kadın Futbol Ligi müsabakaları 17 Nisan tarihinde Antalya'da başlayacak. - KAYSERİ

Kadınlar Ligi fikstürü çekildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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