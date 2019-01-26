Kadınlar Köyde Üretip, Şehirde Satıyor

TRABZON'da köy ve mahallelerde yaşayan kadınlar, ürettikleri süt ürünleri, sebze, meyve, el yapımı reçel ve pekmezleri Kireçhane Pazarı'nda satışa sunuyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği doğal ve organik ürünler kısa sürede tükenirken kadınlar da bu şekilde gelir elde ediyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde girişimci Ayşe Kurban, kadınlar için ürettikleri ürünleri satabilecekleri bir pazar oluşturdu. Köy mahsulleri pazarda hızlı bir şekilde tükenirken daha önce üretim yapmayan birçok kadın kendilerine inek, tavuk alarak üretim ve satış yapmaya başladı. Vatandaşların ilgi gösterdiği doğal ve organik ürünlerin pazarda kısa sürede satıldığı görüldü.

'PAZARDAKİ TÜM ÜRÜNLERİ KADINLAR ÜRETİYOR'

Kireçhane pazarının kurulmasına öncülük yapan girişimci Ayşe Kurban, kadınların Pazar sayesinde üretime yöneldiklerini belirterek "Pazarımızın kurulmasıyla birlikte tekrar inek, tavuk alan köylülerimiz var. Burada yöreye özel ot tavamız var, portakal reçeli, karadut, turşu, salep, kadayıf, sarma, çeşitli ekmeklerimiz ve boncuk işlerimiz var. Pazardaki tüm ürünleri kadınlarımız üretiyor" dedi.

'HER ŞEY TAMAMEN DOĞAL'

Doğal ürünler ürettiklerini söyleyen Cemile Bayraktar da "Haftada 6 gün üretip, bir gün satıyoruz. Geceden sabahlara kadar çalışıyoruz. Tarlamızda, bağımızda, bahçemizde yetişen meyvelerimizden reçeller yapıyoruz. İneklerimizin sütünden peynir, yoğurt yapıyoruz. Burada üretilen her şey tamamen doğal.Çok güzel tepkiler alıyoruz. İnşallah başka ilçelerimize de kadınlarımıza da öncülük edeceğiz" diye konuştu.

- Trabzon

Kaynak: DHA