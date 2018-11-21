Kadınlar Köy Okuluna Kütüphane İçin Bir Araya Geldi

Gaziantep'te taş boyama atölyesinden gelir elde eden kadınlar, kırsal bölgedeki okullara kütüphane kurup kitap bağışı yapmayı hedefliyor.

Genç Birlik Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, birliğin Hanımlar Komisyonu ve Eşit İmkanlar Projesi ile Yaratıcı Sanat Günleri grubu iş birliği ile kentteki bir alışveriş merkezinde günü birlik PrimeMall taş boyama atölyesi düzenlendi.

Atölye kapsamında ortaya çıkan eserlerden elde edilen gelirlerle, kırsal bölgelerdeki okullara kütüphane kurup kitap bağışlanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Genç Birlik Şube Başkanı Çetin Urhun, yardımlaşma duygusunu geliştirmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini vurguladı.

Etkinlik kapsamında farkındalık oluşturulmasının hedeflendiğini anlatan Urhun, ilerleyen süreçlerde yeni etkinlikler düzenleyerek hem yardımlaşma duygusunu geliştirmek hem de insanların ihtiyaçlarının karşılanmasına vesile olmaya çalışacaklarını kaydetti.