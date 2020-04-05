Kadınlar korona virüse karşı sokakları temizledi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Kadınlar korona virüse karşı sokakları temizledi - Haber
Şanlıurfa, Akçakale, Suriye

Kadınlar korona virüse karşı sokakları temizledi

Kadınlar korona virüse karşı sokakları temizledi Kadınlardan koronaya karşı temizlik dayanışması Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kadınlar, korona virüsüne karşı mahallede temizlik yaparak sokakları çamaşır suyu ile yıkadı.

05.04.2020 17:43 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:44
Kadınlar korona virüse karşı sokakları temizledi

Kadınlar korona virüse karşı sokakları temizledi

Kadınlardan koronaya karşı temizlik dayanışması

ŞANLIURFA - Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kadınlar, korona virüsüne karşı mahallede temizlik yaparak sokakları çamaşır suyu ile yıkadı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde yaşayan kadınlar, korona virüsüne karşı kendi önlemlerini aldı. Birbirlerine haber veren kadınlardan her biri kendi kapısının önünü yıkayarak temizledi. Sokakları boydan boya çamaşır suyu ve deterjanla temizleyen kadınlar daha sonra su dökerek yıkadı. Kadınlara erkekler de yardım etti.

Kadınların bu dayanışmasının iyi olduğunu söyleyen Eyyüp Uluganyan, "Bizler Atatürk Mahallesi sakinleri olarak bir araya gelerek korona virüsüne karşı kendi sokağımızı temizliyoruz. Herkes temizlik konusunda üzerine düşeni yapmalıdır" diye konuştu.

Kadınlar korona virüse karşı sokakları temizledi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Kadınlar korona virüse karşı sokakları temizledi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Sebebi hacklenme değil! Erkan Petekkaya'dan açıklama geldi Haber
Sebebi hacklenme değil! Erkan Petekkaya'dan açıklama geldi
'Nano teknoloji' maskelerin paketlendiği ortam görüntülendi Haber
"Nano teknoloji" maskelerin paketlendiği ortam görüntülendi
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi Haber
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi
Virüse yakalanan radyo programcısı: 15 dakikalık alışverişte kaptım Haber
Virüse yakalanan radyo programcısı: 15 dakikalık alışverişte kaptım
Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba, ABD'de yaşadıklarını anlattı: Para yoksa ölürsün Haber
Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba, ABD'de yaşadıklarını anlattı: Para yoksa ölürsün
ABD'li golfçünün göğüs vuruşu olay oldu Haber
ABD'li golfçünün göğüs vuruşu olay oldu
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı...
Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti
Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba paylaşımı
Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba paylaşımı
Ankara'da karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı
Ankara'da karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı
Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı
Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Kayserispor'da 20 yaşın altındaki 5 futbolcu, yasak nedeniyle sokağa çıkamayacak
Kayserispor'da 20 yaşın altındaki 5 futbolcu, yasak nedeniyle sokağa çıkamayacak
Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım
Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım
Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım
Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım
Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı
Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü
Adana'da polis helikopterle 'Evde kal' uyarısını yineledi
Adana'da polis helikopterle "Evde kal" uyarısını yineledi
ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı
ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza
Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor
İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Kadir Aydar Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Kerem Alışık Haluk Levent
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su İlaç Polis Avrupa
Şu an buradasınız: Kadınlar korona virüse karşı sokakları temizledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 18:46:17. #1.14#
title