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Kadınlar kooperatif kurdu istihdama katkı sağladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 3 yıl önce 3 kadın tarafından kurulan S.S. Sarıgöl Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (SARKOOP) bugün 32 kadına istihdam sağlıyor.

Kadınlar kooperatif kurdu istihdama katkı sağladı
28.08.2020 09:11 | Son Güncelleme: 28.08.2020 09:15

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 3 yıl önce 3 kadın tarafından kurulan S.S. Sarıgöl Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (SARKOOP) bugün 32 kadına istihdam sağlıyor. Kooperatifte bir yandan geleneksel yöntemlerle kışlık yiyecekler üretilirken bir yandan da kadınların ülke ekonomisine katkısının artması sağlanıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 3 yıl önce Serbest Diş Hekimi Emine Özyıldız Aygan başkanlığında, Hacer Öz ve Ulviye Severoğlu üyeliğinde kurulan S.S. Sarıgöl Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (SARKOOP) bugün 32 kadına istihdam oluşturarak yoluna devam ediyor. Annelerinden, ninelerinden öğrendikleri doğal yiyecekleri hazırlayarak gelecek kuşaklara aktarma amacında olan kooperatif ürünlerini geleneksel yöntemlerle hazırlarken birçok kadının da ev ekonomisine katkı sağlıyor.

SARKOOP Başkanı Emine Özyıldız Aygan, "Sarıgöl'de yetişen ürünlerden mamul madde haline getirmek için kooperatifimizi kurduk. Hem kadınlarımıza ekonomik olarak katkı sağlamak hem de anneannelerimizin, babaannelerimizin ürettiği şekilde yiyeceklerimizi hazırlayabilmek için bu kooperatifimizi kurduk. Şuan üretim sezonumuz başladı. Domateslerimiz, Emcelli biberimiz, Dindarlı domatesimiz, biber ve domates salçaları olarak işlenmekte. Çok sayıda kadına istihdam oluşturduk. Ürünlerimizi yüzyıllardır gelen anneannelerimizin, babaannelerimizin yaptıkları gibi geleneksel yöntemlerle yapıyoruz. Eski usullerle ve güneşte kurutarak yapıyoruz. Bu ürünlerin genç kuşaklarla tanışmasını istiyoruz. Doğal beslenmeleri ve sağlıklı olmalarını istiyoruz. Son zamanlarda diyabet hastalığı veya başka hastalıklar çoğalmaya başladı. Sentetik kimyasallar hayatımıza girdi. Onun için doğal ürünlerimizi de genç kuşaklarımızın tanışmasını, bunları kullanmasını arzu ediyoruz. Bu ürünlerimizin yanında üzümlerimiz var. Bilindiği üzere Sarıgöl'ün her tarafı üzüm dolu. Üzümden pekmez yapacağız, üzüm köftesi yapacağız, güneşte gün balı yapacağız." dedi.

Kooperatifin kurucu 3 üyesinden biri olan Hacer Öz ise şunları söyledi: "Genelde bu kooperatif ürünlerini kendi ortaklarımızın yetiştirdiği ürünlerden alıyoruz. Biberleri, domatesleri ortaklarımızdan alıyoruz. Zeytin ve zeytinyağlarını da aynı şekilde ortaklarımızdan alıp pazarlıyoruz. Ayrıca bizim bir de İzmir Bayındır'da karakovan balı üreten ortağımız var. Ballarımız da oradan geliyor. Bu dönemde her gün domates ve biber salçaları için günde 400 bidon domates ve biber salçası için hazırlıklar yapılıyor." - MANİSA

Kaynak: İHA

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