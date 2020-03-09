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Türkiye, Kadın, Ekonomi, Güncel

Kadınlar Kontrollü Özgürlük İstiyor

Ipsos'un düzenli olarak gerçekleştirdiği, Türkiye'nin en geniş kapsamlı yaşam tarzları araştırmalarından biri olan ve sonuncusu Şubat ayında raporlanan Türkiye'yi Anlama Kılavuzu Araştırması, Kadın konusuna da çok çeşitli açılardan eğiliyor.

09.03.2020 14:15 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:15
Kadınlar Kontrollü Özgürlük İstiyor

Türkiye temsili olarak yaklaşık 16 bin kişi ile yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirilen Türkiye'yi Anlama Kılavuzu araştırmasından çıkan bazı veriler şu şekilde:

Her 10 kişiden 6'sı erkek ve kadının çocuk bakımında eşit roller üstlenmesi gerektiğini düşünüyor. (%58) Bu oran geçtiğimiz döneme göre 4 puan düşüş gösterdi.

Her 10 bireyden 7'si erkek ve kadının aile bütçesine birlikte katkıda bulunması gerektiğini düşünüyor. (%71)

Her 10 bireyden 8'i gelecekte kariyerin kadının hayatında daha ön planda olacağını düşünüyor. (%83) Bu oran geçtiğimiz döneme göre 16 puan artış gösterdi (%67)

Her 10 bireyden yaklaşık 7'si erkeğin çalışmayıp kadının çalışması beni rahatsız eder diye düşünüyor. Bu oran kadın ve erkeklerde eşit seviyede yer alıyor. (%67)

Her 10 bireyden yaklaşık 4'ü kadınların kariyer yapmak yerine iyi bir eş ve anne olmaya daha çok önem vermesi gerektiğini düşünüyor. (%37) Bu oran kadınlarda %33 seviyesinde

Bireylerin yarısı kadının çalışması için kocasının rızasının olması gerektiği görüşünde. (%55) Bu oran geçtiğimiz döneme kıyasla 4 puan yükseldi.

Her 10 bireyden 8'i, Türkiyede kadına yönelik siddetin arttığını düşünüyor. (%83)

Her 10 bireyden yaklaşık 9'u, kadına yönelik şiddetin toplumun çok önemli bir sorunu olduğunu düşünüyor. (%85)

"Kadınlara Kontrollü Özgürlük İstiyoruz"

Sonuçları değerlendiren Ipsos'un Türkiye CEO'su Sidar Gedik şunları iletti: "Türkiye'de kadın erkek eşitliği, kadının ekonomik hayata katılımı, kariyer yapması konularında genel olarak olumlu tutumlar içerisindeyiz ve kadınları bu konuda destekliyoruz. Fakat bu destek koşulsuz verilmiyor. Kadınlara kontrollü özgürlük istiyoruz. Kadınların çalışma yaşamına katılması eşlerinin izni olduğu sürece destekleniyor. Toplumun %55'i kadının çalışması için kocasının rızası olması gerektiği görüşünde. Bu oranın geçtiğimiz döneme göre 4 puanlık bir artış gösterdiğini de görüyoruz.

Bu sonuçlar hem kadın hem erkek bireylerden alınan ortalama sonuçlar. Yine de bu noktada durup hemen "kadınlar da eşitsizliği destekliyor", hatta "eşitsizliği tercih ediyor" dememek lazım. Kadın erkek rolleri ve eşitsizlik öğrenilen şeyler. Kadınlar doğal olarak bu eşitsizliği öğreniyor ve kanıksıyor. Eğitim yaşamından istihdama kadar her alanda gelişim sağlanması için eşitlik vurgusu çok önemli. Bu eşitliği sağlamak için de kadınlar, erkekler ve toplumun tüm kesimlerinin ne düşündüğünü ve daha önemlisi neden böyle düşündüklerini oturup etraflıca irdelememiz gerekiyor. Türkiye gibi nüfusun yarısını kadınların oluşturduğu ancak farklı alanlardaki yönetim kademelerinde eser miktarda kadının bulunduğu, hatta çoğu kademede bulunamadığı bir ülkede kadınları ve kadınlara dair yaygın toplumsal algıyı anlamak önemli."

Kaynak: Bültenler

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