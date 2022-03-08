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Kadınlar kent meydanında hünerlerini sergiledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kadınlar kent meydanında hünerlerini sergiledi

Burdur'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında açılan stantlarda dezavantajlı kadınların hünerleri sergilendi.

BURDUR (İHA) - Burdur'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında açılan stantlarda dezavantajlı kadınların hünerleri sergilendi.

Burdur Cumhuriyet Parkı'nda 8 Mart dünya kadınlar günü programı düzenlendi. Halkın programa olan ilgisi dikkatlerden kaçmadı. Programda çeşitli kurum ve kuruluşlar stant açtı. Programa il protokolü ile birlikte Burdur Valisi Ali Arslantaş'da katıldı. Vali Arslantaş stantları gezerek kadınlara çiçek dağıttı.

Burdur Al Yazmalı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Fatma Küçükkaplan, "Dünya 8 Mart münasebetiyle standımızı açtık. Satışlarımızı yapıyoruz. Buradan elde ettiğimiz gelirler kooperatifimize kalıyor. Ürünleri de dezavantajlı kadınlardan temin ediyoruz. Böylelikle onlarda biz de para kazıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hünerli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Kadriye Ayan, "Şu anda 34 tane kadın üyemiz var. Kadınlar ile birlikte gıda ve el sanatları üretimleri yapıyoruz. Ev hanımlarımız, ekonomilerine katkı sağlamak için bizimle birlikte gönüllü çalışıyorlar. Tüm çalışan emek veren kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Güçlü yarınlar güçlü kadınlar" dedi. - BURDUR

Kadınlar kent meydanında hünerlerini sergiledi

Kadınlar kent meydanında hünerlerini sergiledi

Kadınlar kent meydanında hünerlerini sergiledi

Kadınlar kent meydanında hünerlerini sergiledi

Kadınlar kent meydanında hünerlerini sergiledi

Kadınlar kent meydanında hünerlerini sergiledi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dünya Kadınlar Günü, Cumhuriyet, Burdur, Mart, Yerel, Haberler

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