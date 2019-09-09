09.09.2019 18:28

Kadınlar kapalı pazaryerini temizledi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir grup kadın, belediye ekiplerine destek verip kapalı pazar yerinde temizlik yaptı.

Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisi, Belediye Kapalı Pazaryeri'nde bugün saat 09.00'da, belediye personeliyle birlikte temizlik yaptı. Çoğunluğu sebze, meyve, karton ve poşet atıklarından oluşan 1 traktör römorku çöp toplandı. Toplanan sebze ve meyvelerden oluşan çöplerle, saç tezgahın üzerine 'Çevremizi temiz tutalım' yazıldı. Ayrıca pazar girişine konulan panoya ise 'doğayı koru' notu düşüldü.

Marmaris Kent Konseyi Başkanı İlkay Gözen, Çevre farkındalığı için kadınlar olarak pazaryerimizi temizledik. Her gittiğimiz yerde çevremizi temiz tutmalıyız. Lütfen çevremizi ve doğamızı koruyalım dedi. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift ise, Kadınlar meclisimizle beraber haftanın iki günü kurulan pazaryerimizin temizliğini yaptık. Pazar, her kurulduğunda çevrenin temiz tutulması için pazarcılarımıza 2 büyük boy çöp poşeti veriyoruz. Ne yazık ki pazaryerinin içler acısı bir hali var. Belediye ekipleri olarak çevre temizliğini sağlamak asli görevimiz. Biz temizlemekten asla bıkmayacağız ama vatandaşlarda doğayı korumakla mükellef. Başka Marmaris yok, çevremizi koruyalım ve duyarlı olalım dedi.

Kaynak: DHA