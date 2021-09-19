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Kadınlar imece usulü ile kışlık ekmeklerini kendileri yapıyor

İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Haberler | Güncel

Kadınlar imece usulü ile kışlık ekmeklerini kendileri yapıyor Mardin'de 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Kadınlar imece usulü ile kışlık ekmeklerini kendileri yapıyor

MARDİN - Mardin'de 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Mardin'de 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle tören düzenlendi. Törene Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 70. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, Mardin İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Akbulut katıldı. Çelenk sunma töreninin ardından saygı duruşu ile birlikte İstiklal Marşı okundu.

Mardin Muharip ve Gaziler Derneği adına konuşma yapan Ali Candemir, "19 Eylül Gaziler Günü, bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gündür. 19 Eylül Kurtuluş Savaşında, Kore'de, Kıbrıs'ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyetinin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve 15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malul gazilerin şeref günüdür" dedi.

Kadınlar imece usulü ile kışlık ekmeklerini kendileri yapıyor

Kadınlar imece usulü ile kışlık ekmeklerini kendileri yapıyor

Kadınlar imece usulü ile kışlık ekmeklerini kendileri yapıyor

Kadınlar imece usulü ile kışlık ekmeklerini kendileri yapıyor
İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Son Dakika Haberleri
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