Kadınlar imece usulü ile kışlık ekmeklerini kendileri yapıyor - Haberler
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Kadınlar imece usulü ile kışlık ekmeklerini kendileri yapıyor

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yetkin - Haberler | Güncel

Kadınlar imece usulü ile kışlık ekmeklerini kendileri yapıyor Konyalı kadınlar kendi yaptıkları ekmeği bir kış bayatlamadan tüketiyor Konya'da kadınlar imece usulü ile tek tek elleriyle açtıkları hamurları saç üzerinde ısıttıktan sonra, ateş içerisinde pişiriyor.

Kadınlar imece usulü ile kışlık ekmeklerini kendileri yapıyor

Konyalı kadınlar kendi yaptıkları ekmeği bir kış bayatlamadan tüketiyor

KONYA - Konya'da kadınlar imece usulü ile tek tek elleriyle açtıkları hamurları saç üzerinde ısıttıktan sonra, ateş içerisinde pişiriyor. Kış mevsimin en önemli hazırlıklarından olan yufka ekmeği ise kış boyunca tüketiliyor.

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte kadınlar, haftalık alışveriş yerine kışlık hazırlıklara başladı. Salça, turşu, kurutulmuş ürünlerin yanı sıra en çok emek isteyeni ise yufka ekmek. Kış aylarının vazgeçilmezi haline gelen bu lezzet için Konya'nın Meram ilçesindeki kadınlar tarafından imece usulü ile her gün bir ailenin ekmeği yapılıyor. Sabahın ilk ışıklarında hazırladıkları hamur, halk dilinde beze olarak tabir edilen kesme işlemi ile başlıyor. Toplanan kadınlar bezeleri oklava yardımıyla tek tek açılarak pişirme işlemine geçiyor. Sıcak saç üzerinde hafif ısıtılan yufkalar, daha sonra ateşin içinde kızartılıyor. Akşam saatlerine kadar devam eden yoğun mesai içerisinde yaklaşık 2 bin adet yufka yapılıyor. Yapılan ekmekler daha sonra evin serin bir bölümünde muhafaza ediliyor. Hazırlanan yufka ekmeklerin en büyük özelliği ise kış boyunca bayatlamadan tüketilmesi olarak biliniyor.

Komşularına sırayla yufka yapmaya gelerek gün boyu hamur açan Fahriye Aslan, "Sabah beşte geldik hamuru yoğurduk bezeyi tuttuk. Daha sonra yufkayı yapmaya başladık. İmece usulü komşularla burada toplanıp kışlık ekmeklerimizi yapıyoruz. Kışa hazırlık için ekmeğimizi akşama kadar yapıyoruz bir kış yiyoruz" dedi.

Her kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte komşularını çağırarak kışlık ekmeğini yapan Ayşe Uysal, "İki gün önce komşuları çağırdım. Biz burada birbirimize ödünç yapıyoruz. Sabah 5'te kalkıp hamuru yoğurdum her şeyi hazırladıktan sonra komşularım geldi onlardan Allah razı olsun. Kışlık ekmeğimizi yapıyoruz bir kış yiyeceğiz Allah'a şükürler olsun. Komşularıma da ben ödünç gideceğim bu şekilde birbirimize ekmeğimizi yapıyoruz. Atalarımızdan gördük biz, eskilerden beri yaparız ekmeğimizi. Biz bu yufka ekmeksiz yapamayız devamlı kışlık ekmeğimizi yaparız. Şimdiki nesil fazla bu ekmeği yemiyorlar benim 5 çocuğum var 3'ü yemiyor. Daha doğrusu yemek istemiyorlar aslında bunlar atalarımızdan gelen bir lezzet" diye anlattı.

Hazırlanan hamur yufkaları saç üzerinde pişiren Fadimana Memiş, "Yufkayı açan arkadaşlar sacın üzerine atıyor bende üzerinde yufkayı çeviriyorum. Ateşinde içinde pişiriyorum. Pişecek yenilecek ateşin içerisinde pişirdiğin zaman daha lezzetli olur. Biz bunu annemizden öğrendik küçüklüğümüzden beri de yaparız" şeklinde anlattı.

Kadınlar imece usulü ile kışlık ekmeklerini kendileri yapıyor

Kadınlar imece usulü ile kışlık ekmeklerini kendileri yapıyor

Kadınlar imece usulü ile kışlık ekmeklerini kendileri yapıyor

Kadınlar imece usulü ile kışlık ekmeklerini kendileri yapıyor

Kadınlar imece usulü ile kışlık ekmeklerini kendileri yapıyor

Kadınlar imece usulü ile kışlık ekmeklerini kendileri yapıyor

Kadınlar imece usulü ile kışlık ekmeklerini kendileri yapıyor

Kadınlar imece usulü ile kışlık ekmeklerini kendileri yapıyor

Kadınlar imece usulü ile kışlık ekmeklerini kendileri yapıyor

Kadınlar imece usulü ile kışlık ekmeklerini kendileri yapıyor

Kadınlar imece usulü ile kışlık ekmeklerini kendileri yapıyor

Kadınlar imece usulü ile kışlık ekmeklerini kendileri yapıyor

Kadınlar imece usulü ile kışlık ekmeklerini kendileri yapıyor

Kadınlar imece usulü ile kışlık ekmeklerini kendileri yapıyor

Kadınlar imece usulü ile kışlık ekmeklerini kendileri yapıyor

Kadınlar imece usulü ile kışlık ekmeklerini kendileri yapıyor

Kadınlar imece usulü ile kışlık ekmeklerini kendileri yapıyor

Kadınlar imece usulü ile kışlık ekmeklerini kendileri yapıyor

Kadınlar imece usulü ile kışlık ekmeklerini kendileri yapıyor
İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yetkin - Son Dakika Haberleri
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