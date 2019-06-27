Kadınlar ihtiyaç sahibi çocuklara umut oluyor

Şanlıurfa'da el sanatları kursuna katılan kadınların kağıt ve atık mutfak malzemelerinden yaptığı ürünlerin satışından elde edilen gelirle, ihtiyaç sahibi çocuklara destekte bulunuluyor.

Haliliye Belediyesince Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde düzenlenen el sanatları kursunda eğitim alan 20 kadın, kağıt rölyef ürünlerin yanı sıra atık mutfak malzemelerinden sepet, tespih kutusu, peçetelik ve süs eşyası yapıyor.

Ürünlerin satışından elde edilen gelir ise ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlanıyor.

Kurs sorumlusu el sanatları öğretmeni Aynur Bakırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların gelişimi ve sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla çeşitli kurslar düzenlediklerini söyledi.

Kurslarla kadınların zamanlarını çok iyi değerlendirme fırsatı bulduğunu belirten Bakırcı, ayrıca kursiyerlerin meslek sahibi olmasına ve aile bütçelerine katkıda bulunmasına yardımcı olduklarını ifade etti.

Kurslarla kadınların öz güven kazandığını anlatan Bakırcı, "Kursiyerlerimiz burada hem mesleki hem de el becerilerini çok iyi geliştiriyor." diye konuştu.

Kursiyerlerden Hülya Palalı da çalışma hayatına yaklaşık 10 yıl önce ara verdiğini ve çocuklarıyla ilgilendiğini belirtti.

Boş zamanını iyi değerlendirmeye çalıştığını ifade eden Palalı, "Belediyenin böyle imkanlar sunması çok iyi. Evde oturacağımıza buraya gelip faydalı işler yapıyoruz. Yaptığımız eserlerle hem ev ekonomisine hem de ihtiyaç sahiplerine faydamız oluyor." dedi.

Kursiyer Betül Avcıoğlu da elde ettikleri gelirle ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA