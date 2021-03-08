Kadınlar için çaldı söylediler
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Kadınlar için çaldı söylediler

08.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:11
Kadınlar için çaldı söylediler

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi Müzik Grubu, GSİM Hizmet Binası'nda 8 Mart Kadınlar Günü Münasebetiyle mini bir konser verdi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi Müzik Grubu, GSİM Hizmet Binası'nda 8 Mart Kadınlar Günü Münasebetiyle mini bir konser verdi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle önemli bir farkındalığa imza attı. Yakutiye Gençlik Merkezi Müzik Grubu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binası'nda Kadınlar Gününe özel mini bir konser düzenledi. Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi'nin organize ettiği etkinlikte genç sanatçılar kadınlar için saz çalıp, türkü söyledi. Yurdun dört bir yanından hit olmuş şarkı ve türküleri seslendiren genç müzisyenler izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev yapan kadın personeller kendileri için hazırlanan sürpriz karşısında bir hayli mutlu gözüktüler.

Oldukça eğlenceli geçen konserde genç müzisyenler izleyenleri büyüledi. Konserde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kadın Personellerinden Arzu Kuzu ile Emel Nakipoğlu ile Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın'da seslendirdikleri parçalar ile alkış aldı.

Kadına Şiddeti Lanetliyoruz

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kurumdaki tüm kadın çalışanların ve diğer kadınların günlerini tebrik ederek, eğlenceli ve farkındalık oluşturan etkinlikten ötürü Yakutiye Gençlik Merkezi'ne teşekkür etti.

Taşkesenligil, 21. Yüz yılda kadına şiddeti lanetlediklerini belirterek, İslam Dininde kadınları en önemli ve değerli varlıklar olduklarını söyledi.

Taşkesenligil, "Bırakın eli öpülesi, ayakları öpülesi kadınların hakkını ne yaparsak yapalım ödeyemeyiz. Kadınlar birer çiçektir onları hiçbir zaman soldurmayalım. Kadınları hiçbir zaman üzmeyelim" dedi.

Eğlenceli geçen mini konseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'in yanı sıra Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın, Personel Şube Müdürü Sadrettin Üstün, Tesisler Şube Müdürü Köksal Kaçmaz, Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Letif Arslan ile Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz da izledi. - ERZURUM

Kadınlar için çaldı söylediler
Kadınlar için çaldı söylediler
Kadınlar için çaldı söylediler
Kadınlar için çaldı söylediler
Kadınlar için çaldı söylediler
Kadınlar için çaldı söylediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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