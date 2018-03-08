Kadınlar İçin Bilgilendirme ve Farkındalık Sergisi

Gaziantep'te 8 Mart dünya kadınlar günü nedeniyle yapılan etkinlikte kadınlar için bilgilendirme ve farkındalık sergisi açıldı.

Nurdağı Belediyesi öncülüğünde Nurdağı İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Nurdağı Çatom ve İslahiye Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle ilçedeki Perşembe pazarında Bilgilendirme ve Farkındalık Sergisi açıldı. Nurdağı Belediye Başkanın Eşi Özlem Yıldırır'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte kadınlar tarafından yapılan birbirinden farklı el işi ve el sanatlarının tanıtımı yapıldı. Gün boyu süren etkinliğe yoğun katılım oldu. Etkinliğe katılan kadınlar, Özlem Yıldırır öncülüğünde böyle bir organizasyonun düzenlenmesini çok anlamlı bulduklarını belirterek, teşekkür etti. Özlem Yıldırır ise "Bayanlara toplumda pozitif ayrılacağın gösterilmesi gerekir. Biz de böyle anlamlı bir günde hemcinslerimizin yanında olmaktan gurur ve onur duyuyoruz. İnşallah benzer etkinlerde buluşmayı diliyoruz. Bu sergide desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP