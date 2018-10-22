Kadınlar İçin Başlattıkları Proje Sayesinde Kendi Hayaline Kavuştu - Gaziantep

FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te 12 yıldır idarecilik yapan 42 yaşındaki Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Suna Sertpolat, kadınlara örnek olmak için başladığı hukuk fakültesini başarıyla tamamladı.

Kadınlarla ilgili çeşitli eğitim çalışmaları yapan Suna Sertpolat, 2010'da kurumda başlattıkları "7'den 77'ye Okullu Olduk"projesiyle kendi hayalleri için de bir adım attı. Kadınlara örnek olabilmek için önce yüksek lisansa başlayan Sertpolat, daha sonra hukuk fakültesine girdi.

Ailesinin ve iş arkadaşlarının da desteğiyle Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki 4 yıllık eğitimini tamamlayan Sertpolat, 1 yıllık stajın ardından ara verdiği görevinin başına döndü.

Proje sayesinde lise yıllarındaki hayalini gerçekleştiren Sertpolat, kadınlara örnek olmanın gururunu yaşıyor.

Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Suna Sertpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınıf öğretmenliği mezunu olduğunu, 12 yıldır idarecilik yaptığını aktardı.

Halk eğitim merkezi müdürlüklerinin birçok alanda insanların hayatlarına dokunduğunu vurgulayan Sertpolat, meslek edindirme kurslarından sanat kurslarına kadar birçok alanda hizmetlerinin bulunduğunu söyledi.

Sertpolat, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına açıköğretim imkanı sunduklarını belirterek, kadınlar için başlattıkları "7'den 77'ye Okullu Olduk" projesinin kendi hayatında da bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

"Kendimi geliştirmek adına yaptığım bu işlerden haz duydum"

Fırsat eşitliği anlamında kadınlara yönelik projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Sertpolat, şöyle devam etti:

"Kenar mahallelerde, köylerde eğitimini yarıda bırakmış 800 kadına ulaştık. Açık ortaokul ve liseye kayıtlarını yaptık. Servislerle sınavlara getirip götürdük, kitaplarını evlerine gönderdik. Bunu yaparken de çok güzel bir kitleyle karşılaştık. Proje içerisinde çeşitli seminerler, eğitimler verdim. Kadınlar yaşadıkları zorlukları anlattıklarında 'Yapabilirsiniz' demek için örnek olmak gerektiğini düşündüm. İki çocuk annesiyim, kurum müdürüyüm. 'Ben yapıyorsam siz de yapabilirsiniz' demek için yüksek lisansa başladım. Tez yazdım, eğitimle ilgili çalışmalar yaptım. Kendimi geliştirmek adına yaptığım bu işlerden haz duydum. Sonrasında 'Lisedeki hayalim olan hukuk fakültesi olabilir mi' diye düşündüm. 'Tekrar deneyebilirim' dedim ve başardım."

"Başarılarım kadınları hırslandırdı"

Üniversiteye başladıktan sonra yaşadıklarını paylaşmaya devam ettiğini kaydeden Sertpolat, "Yaptıklarımı seminerlerde anlattım. 'Zor görünebilir ama yapabilirsiniz' dedim. Seminerlerim daha hareketli geçmeye, insanlar ilgi duymaya başladı. Kadınların daha hırsla sarıldıklarını gördüm ve bu süreçte liseyi bitirip üniversiteye giren kadınlarımız oldu. Bu gerçekten mutluluk verici. 'Ben yapıyorsam siz de yapabilirsiniz' demek için yola çıkmıştım. Hem onlara örnek oldum hem de lise hayalimi gerçekleştirdim." diye konuştu.

Sertpolat, okul döneminde yaşadıkları zorluklara değinerek, genç yaştaki öğrencilerle okumanın farklı bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Eğitim sürecinde ailesinden ve çevresinden çok büyük destekler aldığını ifade eden Sertpolat, "En büyük destekçim eşim oldu. Bu eğitimler noktasında çocuklarla ilgilendi. Özellikle sınav dönemlerimde kızımın saçını örmeye bile vaktim olmuyordu. Babasıyla internetten saç örme teknikleri öğrenmişler. Eşim bunun gibi her anlamda destek oldu. İhtiyacım olduğunda ailem her zaman yanımdaydı. Büyük bir ekiple başardım. İsteyen herkes başarabilir." şeklinde konuştu.