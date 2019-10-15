Kadınlar için acil yardım işbirliği protokolü imzalandı

15.10.2019 15:22

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ve Antalya Barosu, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarının önlenmesi amacıyla "Acil Yardım Hattı İşbirliği Protokolü" imzaladı.

TKDF Başkanı Canan Güllü ve Antalya Baro Başkanı Polat Balkan'ın imzaladığı protokolle, Antalya ve ilçelerinde kadına şiddet ve cinsel istismar vakaları direkt olarak baroya bildirilecek.

Güllü, gazetecilere yaptığı açıklamada, hattın hayata geçirilmesiyle kadına yönelik şiddeti ve çocuk istismarını önlemeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Protokolle, Antalya ve ilçelerinden gelen vakaların her birinin barolara bildirileceğini aktaran Güllü, "İlgili komisyonlar da hukuki destek verecek."dedi.

Baro Başkanı Balkan da çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda kendilerinin de sorumluluk aldıklarını söyledi.

Kaynak: AA