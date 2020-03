Kadınlar her yerde Türkiye'nin dört bir yanındaki kadınlar yaptıkları çalışmalarla takdir topluyor.

Türkiye'nin dört bir yanındaki kadınlar yaptıkları çalışmalarla takdir topluyor. Samsun'da her gün on binlerce kişinin bindiği tramvaylar kadınlara emanet.Günde 70 bin kişinin taşındığı Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Tramvay hattında 35'i kadın 50'si erkek olmak üzere 85 vatman görev yapıyor.35 kadın makinist insanlar tarafından takdirle karşılanıyor ve iş hayatlarına da rahat bir şekilde devam ediyor.Tekirdağ'da yaşayan Emel Memiş ise hem forklift sürüyor, hem harç karıyor, hem de kalıp çekiyor.. Onun için kadının yapamayacağı şey yok. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde açtığı iş yerinde dekor taşları ve çevre düzenlemeleri yapan 43 yaşındaki İş Kadını Emel Memiş, ürettiği taşları Trakya'nın dört bir yanına pazarlıyor.Kadınlar için çalışmanın yaşı da yok.. İşte bir örneği.Çorum'da yaşayan 74 yaşındaki Fatma Karakuş, 49 yıldır geçimini, evlere temizliğe giderek sürdürüyor. Çocuk yaşta evlendirilen ve 25 yaşında eşinin vefatıyla yalnız kalan Fatma Karakuş, 3 çocuğunu ve 2 torununu temizlikten kazandığı parayla büyüttü.Kırıkkale'de de 4 aydır erkek meslektaşlarıyla omuz omuza görev yapan itfaiye eri 21 yaşındaki Tutkunur Düzenci, çalışma azmiyle hemcinslerine örnek oluyor. Türkiye'nin tek kadın paratrike pilotu olan 28 yaşındaki Trabzonlu Nagihan Öksüz de, bir çok kişinin yapmaya korktuğu sporu korkusuzca 2 yıldır yapıyor. Kadınların istemeleri halinde her şeyi yapabileceğini de söylüyor genç kadın.

(İHA)

Kaynak: İHA