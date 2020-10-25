Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 35 Görele Belediyespor: 45
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Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 35 Görele Belediyespor: 45

25.10.2020 14:04 | Son Güncelleme: 25.10.2020 14:11
Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 35 Görele Belediyespor: 45

Kadınlar Hentbol Süper Lig 5. hafta müsabakasında Sivas Belediyespor, Görele Belediyespor'u konuk etti.

Kadınlar Hentbol Süper Lig 5. hafta müsabakasında Sivas Belediyespor, Görele Belediyespor'u konuk etti. Görele Belediyespor mücadeleyi 45-35 kazandı.

Taha Akgül Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iki takım etkili başladı. Daha sonra Görele Belediyespor rakibine karşı üstün oynadı ve soyunma odasına 20-17 önde girdi. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Görele, maçı 10 sayı farkla 45-35 kazandı.

Sivas Belediyespor'da Aslınur Çamcı kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Karşılaşmayı Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti. - SİVAS

Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 35 Görele Belediyespor: 45
Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 35 Görele Belediyespor: 45
Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 35 Görele Belediyespor: 45
Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 35 Görele Belediyespor: 45
Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 35 Görele Belediyespor: 45
Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 35 Görele Belediyespor: 45
Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 35 Görele Belediyespor: 45
Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 35 Görele Belediyespor: 45
Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 35 Görele Belediyespor: 45

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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