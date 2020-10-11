Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 22 Kastamonu Belediyesi: 38
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 22 Kastamonu Belediyesi: 38

11.10.2020 00:57 | Son Güncelleme: 11.10.2020 01:02
Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 22 Kastamonu Belediyesi: 38

Kadınlar Hentbol Süper Lig 3. hafta müsabakasında Sivas Belediyespor, Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nü konuk etti.

Kadınlar Hentbol Süper Lig 3. hafta müsabakasında Sivas Belediyespor, Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nü konuk etti. Kastamonu ekibi, mücadeleyi 38-22 kazandı.

Taha Akgül Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iki takımda etkili başladı. Daha sonra Kastamonu Belediyesi rakibine karşı üstün oynadı ve soyunma odasına 16-13 önde girdi. İkinci yarıya da etkili başlayan Kastamonu ekibi maçı 16 sayı farkla 38-22 kazandı.

Karşılaşmayı Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç ve yönetim kurulu üyeleri takip etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Özer Esra Erol Acun Ilıcalı Türkan Şoray
Spor Samatta Caner Erkin Eddie Newton Roland Garros Sergen Yalçın
Daha Fazla Ekim Hatay Milli Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 22 Kastamonu Belediyesi: 38 - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 01:06:45. #1.14#
title