Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 21 Yenimahalle Belediye: 38
13.12.2020 13:56 | Son Güncelleme: 13.12.2020 14:02
Kadınlar Hentbol Süper Lig 10. hafta müsabakasında Sivas Belediyespor, Yenimahalle Belediye Spor Kulübü'nü konuk etti.
Kadınlar Hentbol Süper Lig 10. hafta müsabakasında Sivas Belediyespor, Yenimahalle Belediye Spor Kulübü'nü konuk etti. Ankara ekibi, mücadeleyi 38-21 kazandı.
Taha Akgül Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iki takımda etkili başladı. Daha sonra Yenimahalle rakibine karşı üstün oynadı ve soyunma odasına 25-9 önde girdi. İkinci yarıya da etkili başlayan Ankara ekibi maçı 17 sayı farkla 38-21 kazandı.
Karşılaşmayı Sivas Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri takip etti. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı