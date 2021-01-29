Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde Antalya derbisi heyecanı

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde Antalya'nın iki temsilcisi Muratpaşa Belediyespor ile Konyaaltı Belediyespor, yarın derbide karşılaşacak.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde Antalya'nın iki temsilcisi Muratpaşa Belediyespor ile Konyaaltı Belediyespor, yarın derbide karşılaşacak.

İlk yarıyı 12 puanla 6'ncı sırada tamamlayan Muratpaşa Belediyespor ile 8 puanla 8'inci sırada yer alan Konyaaltı Belediyespor, ikinci yarıya birlikte başlayacak.

Hentbolda Antalya derbisi, yarın saat 15.00'te Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde 12. hafta mücadelesini, Fırat Beyde ve Melih Çobanoğlu hakem ikilisi yönetecek.

Muratpaşa Belediyespor'da iki eksik

Muratpaşa Belediyesi, takımlarında kaptan Diğdem Hoşgör ve Zeynep Ersöz'ün sakatlıkları nedeniyle Antalya derbisinde forma giyemeyeceğini bildirdi.

Ayrıca açıklamada görüşlerine yer verilen Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Kadir Ayar, ikinci yarı için iyi hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti.

Eksik oyuncularının takımın performansında düşüklüğe neden olmayacağını savunan Ayar, "Bu mücadele herkesin söz hakkı olması gerektiğini düşünüyorum. Herkes taşın altına elini koyacak. Çocuklarıma güveniyorum. Elimizden gelenin bir fazlasını yapıp, kulübümüze puanlar getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı