Kadınlar Hentbol Milli Takımı, İzlanda maçına odaklandı - Haberler

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Kadınlar Hentbol Milli Takımı, İzlanda maçına odaklandı

AA, Fatih Gazioğlu - Spor
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Kadınlar Hentbol Milli Takımı, İzlanda maçına odaklandı

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, 2022 Avrupa Kadınlar Şampiyonası Elemeleri kapsamında Pazar günü deplasmanda oynayacakları İzlanda maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, 2022 Avrupa Kadınlar Şampiyonası Elemeleri kapsamında Pazar günü deplasmanda oynayacakları İzlanda maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Uğur Kılıç, maç öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın İzlanda ile oynadıkları ilk maçı kazandıklarını anımsatarak, bu maçı da kazanacaklarına inandığını belirtti.

Yeni teknik kadrolarıyla Kastamonu'da oynadıkları maçta olumlu bir hava yakaladıklarını anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Kadın Milli Takımız çok önemli bir galibiyet elde etti. Teknik kadro ve sporcularımızı gönülden kutluyorum. Deplasmandaki İzlanda maçını da kazanmak ve hedefimiz olan Avrupa Şampiyonası için umutlarımızı artırmak istiyoruz. İzlanda maçı zor bir maç ancak takımımızın yakaladığı hava ve takım ruhu son derece iyi. Bunun sonuç olarak da sahaya yansıyacağına yürekten inanıyor ve takımımıza güveniyorum. Ardından 20 Nisan'da Kastamonu'da yine seyircimiz önünde oynayacağımız Sırbistan maçına odaklanacağız."

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Uğur Kılıç, Hentbol, İzlanda, Milli, Spor, Haberler

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