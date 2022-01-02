Kadınlar Hentbol 2. Ligi: Elazığ Gençlikspor: 46 Güneşin Çocukları: 17 - Haberler Spor
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Kadınlar Hentbol 2. Ligi: Elazığ Gençlikspor: 46 Güneşin Çocukları: 17

Kadınlar Hentbol 2. Ligi: Elazığ Gençlikspor: 46 Güneşin Çocukları: 17
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Hentbol Kadınlar 2. Lig G Grubu'nda Elazığ Gençlikspor, evinde karşılaştığı maçta Şanlıurfa Güneşin Çocukları takımını 46-17 mağlup etti.

ŞANLIURFA (İHA) - Türkiye Hentbol Kadınlar 2. Lig G Grubu'nda Elazığ Gençlikspor, evinde karşılaştığı maçta Şanlıurfa Güneşin Çocukları takımını 46-17 mağlup etti.

Türkiye Hentbol Kadınlar 2. Lig G Grubu'nda 3. hafta maçları oynandı. Şanlıurfa ekibi Güneşin Çocukları takımını konuk eden Elazığ Gençlikspor, rakibini 46-17 yenerek ikinci galibiyetini aldı. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan maçta baştan sona etkili olan Elazığ ekibi, ilk yarıyı da 27-6 önde tamamladı. Elazığ Gençlikspor'da Ayyüce Uzunoğlu attığı 10 golle galibiyette başrol oynadı. - ELAZIĞ

Kadınlar Hentbol 2. Ligi: Elazığ Gençlikspor: 46 Güneşin Çocukları: 17

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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