Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Sivas Belediyespor: 42 Kızıltepe Spor Lisesi: 34 - Haberler Spor
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Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Sivas Belediyespor: 42 Kızıltepe Spor Lisesi: 34

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Sivas Belediyespor: 42 Kızıltepe Spor Lisesi: 34

Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 7. hafta maçında Sivas Belediyespor Kulübü, Kızıltepe Spor Lisesi Spor Kulübü'nü konuk etti.

SİVAS (İHA) - Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 7. hafta maçında Sivas Belediyespor Kulübü, Kızıltepe Spor Lisesi Spor Kulübü'nü konuk etti. Sivas Belediyespor mücadeleyi 42-34 kazandı.

Taha Akgül Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iki takım etkili başladı. Sivas ekibi ilerleyen dakikalarda rakibine karşı üstünlüğünü kurdu ve soyunma odasına 21-15 önde girdi. İkinci yarıda da rakibine karşı üstün oynayan Sivas Belediyespor, kontrolü tamamen eline aldı ve maçı 8 sayı farkla 42-34 kazandı.

Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı bu skorun ardından puanını 11'e çıkartarak 2. sıraya yerleşti. Mardin temsilcisi ise 6 puanla 7. sıraya geriledi. - SİVAS

Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Sivas Belediyespor: 42 Kızıltepe Spor Lisesi: 34

Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Sivas Belediyespor: 42 Kızıltepe Spor Lisesi: 34

Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Sivas Belediyespor: 42 Kızıltepe Spor Lisesi: 34

Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Sivas Belediyespor: 42 Kızıltepe Spor Lisesi: 34

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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