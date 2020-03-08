Kadınlar hem sanat öğreniyor, hem de ekonomik kazanç sağlıyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kadınlar hem sanat öğreniyor, hem de ekonomik kazanç sağlıyor - Haberler
Halk Eğitimi Merkezi, Bingöl

Kadınlar hem sanat öğreniyor, hem de ekonomik kazanç sağlıyor

Kadınlar hem sanat öğreniyor, hem de ekonomik kazanç sağlıyor Bingöl'ün Genç ilçesinde kadınlar, hem sanat öğreniyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

08.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:12
Kadınlar hem sanat öğreniyor, hem de ekonomik kazanç sağlıyor

Kadınlar hem sanat öğreniyor, hem de ekonomik kazanç sağlıyor

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde kadınlar, hem sanat öğreniyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Özellikle kadınların ve özel bireylerin sosyal hayata atılması için çalışma yapan ilçe kaymakamlığı, Halk Eğitimi Merkezi ile birlikte 'Kıl Testere ve Ahşap Oymacılığı' kursu açtı. Kursta eğitim görüp, sanat öğrenen kadınlar ev ekonomisine de katkı sağlamaya başladı. Portre ve logo gibi çalışmalar yapan kadınlar, aldıkları özel siparişleri de özenle yapıyor.

Kadınların bu tip kurslara ilgi göstermesi gerektiğini aktaran kurs hocası Gülbahar Sanır, "Kursumuzda çeşitli projelerle meşgul olmaktayız. Buraya gelen öğrenciler hem ekonomisine katkıda bulunuyor hem de hobi edinmiş oluyorlar, el becerilerini geliştiriyorlar. Öğrencilerimiz bu kurstan çok memnun. Biz, dileyen herkesi kursumuza bekliyoruz. Bütün kadınlarımızı aktiviteye bekliyoruz" dedi.

Kursta yaptığı çalışmaları satarak ev ekonomisine katkı sunduğunu dile getiren kursiyerlerden Nida Sanır ise, "Kursta portre, logo gibi çalışmalar yapıyorum. Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Ayrıca ev ekonomisine de katkıda bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kadınlar hem sanat öğreniyor, hem de ekonomik kazanç sağlıyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Kadınlar hem sanat öğreniyor, hem de ekonomik kazanç sağlıyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haberler
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haberler
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haberler
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Ateşkes kararı sonrası Türkiye'den Esed'e gözdağı Haberler
Ateşkes kararı sonrası Türkiye'den Esed'e gözdağı
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haberler
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik adam geliyor! Haberler
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik adam geliyor!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Meral Akşener Abdülhamit Gül Vladimir Putin Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Levent Can Sadi Konuk Sinan Akçıl Muhterem Nur
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Rıza Çalımbay Arda Kardeşler Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Türk İtalya Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Kadınlar hem sanat öğreniyor, hem de ekonomik kazanç sağlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 15:53:12. #1.14#