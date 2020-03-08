Kadınlar hem sanat öğreniyor hem de ekonomik kazanç sağlıyor
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Halk Eğitimi Merkezi, Bingöl, Güncel

Kadınlar hem sanat öğreniyor hem de ekonomik kazanç sağlıyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde kadınlar, hem sanat öğreniyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

08.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:30
Kadınlar hem sanat öğreniyor hem de ekonomik kazanç sağlıyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde kadınlar, hem sanat öğreniyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.


Özellikle kadınların ve özel bireylerin sosyal hayata atılması için çalışma yapan ilçe kaymakamlığı, Halk Eğitimi Merkezi ile birlikte 'Kıl Testere ve Ahşap Oymacılığı' kursu açtı. Kursta eğitim görüp, sanat öğrenen kadınlar ev ekonomisine de katkı sağlamaya başladı. Portre ve logo gibi çalışmalar yapan kadınlar, aldıkları özel siparişleri de özenle yapıyor.


Kadınların bu tip kurslara ilgi göstermesi gerektiğini aktaran kurs hocası Gülbahar Sanır, "Kursumuzda çeşitli projelerle meşgul olmaktayız. Buraya gelen öğrenciler hem ekonomisine katkıda bulunuyor hem de hobi edinmiş oluyorlar, el becerilerini geliştiriyorlar. Öğrencilerimiz bu kurstan çok memnun. Biz, dileyen herkesi kursumuza bekliyoruz. Bütün kadınlarımızı aktiviteye bekliyoruz" dedi.


Kursta yaptığı çalışmaları satarak ev ekonomisine katkı sunduğunu dile getiren kursiyerlerden Nida Sanır ise, "Kursta portre, logo gibi çalışmalar yapıyorum. Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Ayrıca ev ekonomisine de katkıda bulunuyorum" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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