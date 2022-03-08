Kadınlar hayatın her alanında

Siyasetten eğitime, hukuktan spora, sanattan medya ve sağlığa kadar çok sayıda sektörde yer alan kadınlar, mesleklerini özveriyle sürdürüyor.

Kadınlar yaptıkları işlerle hem gelecek nesillere örnek oluyor hem de topluma hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yenişehir ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilim Lisesi'nde görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan Cennet İnce Erdoğdu, 14 yıldır mesleğini gururla sürdürüyor.

Öğrencilerine sanatı aşılamayı hedefleyen Erdoğdu, hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarıyla adından söz ettiriyor.

Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahalle Muhtarı Zehra Yılmaz da 3 dönemdir yüzde 90'ın üzerinde oy olarak seçildiği muhtarlığı severek yapıyor.

Kadınlar ve çocuklarla ilgili hayata geçirdiği projelerle takdir toplayan Yılmaz, istihdama yönelik kooperatifle sosyoekonomik yapıyı güçlendirmeye çalışıyor.

Parkelerden milli formaya uzanan yolculuk

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin pivotu Esra Ural Topuz da 2006'da başlayan basketbol kariyerinde 5 takımda forma giydi.

Esra, çok sayıda başarı elde ettiği kariyerinde milli formayı giymenin de gururunu yaşadı.

Basketbol yıllarının güzel anılarla dolu olduğunu ifade eden Esra, milli formayla hem olimpiyat hem de dünya şampiyonası heyecanı yaşadığını dile getirdi.

Mersin'de faaliyet gösteren bir yerel gazetede 6 yıl önce muhabir olarak çalışmaya başlayıp sorumlu yazı işleri müdürlüğüne yükselen Bilge Çakır da bilgilerin kamuoyuna doğru ve tarafsız ulaşmasını sağlamak için çalışıyor.

Gazeteciliğin fedakarlık gerektirdiği dile getiren Çakır, "Gazetecilik mesleğini seçen bir kişi gece yarısı evinden çıkmayı göze almalı. Çocuğuna ayıracağı zamandan, sosyal çevresindeki programlardan fedakarlık yapabilmeli." dedi.

Mersin Barosu avukatlarından Serap Angay ise adalet yolunda 9 yıldır kadına ve çocuklara yönelik işlenen suçlara karşı mücadele veriyor.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde step aerobik ve fitness branşlarında antrenörlük yapan Burcu Tuna da 9 yıldır hayatına dokunduğu çok sayıda kişiyi spora teşvik ediyor.

"Mesaimiz hiç bitmiyor"

Hatay Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Nur Özsoy ise 3 yıldır işini severek yaptığını anlattı.

Kadınların birçok işte aynı anda çalıştığını dile getiren Özsoy, "Mesaimiz hiç bitmiyor. Bizim madalyonumuzun birçok yüzü var. İş yerinde iş kadınıyız, evde anne ve ev hanımı. Gece gündüz işin ve çocukların başındayız. Bir kadının gücünün isterse her şeye yetebileceğine inanıyorum. Bir kadın isterse her şey olur." dedi.

Hatay Emniyet Müdürlüğünde görevli görevli polis memuru Çiğdem Sarıcan, kentin asayişi ve huzuru için mesai kavramı gözetmeksizin fedakarca görev yapıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi hemşiresi Ayşe Kuşçu da görevini başarıyla sürdürüyor.

Eczacı Fadile Bahar, bir yıl önce açtığı eczanesinde mesleki kariyerinin ilk yıllarını yaşıyor.

Hatay'da 14 yıldır sıhhi tesisatçılık yapan Melek Akar (40) da severek yaptığı mesleğinde 15 kişiye istihdam sağladı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gülcan Yıkıcı ve Asayiş Tim Komutanı Jandarma Astsubay Bahar Akçivi de kentin huzur ve güvenliği için görevini fedakarca sürdürüyor.