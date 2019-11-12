Kadınlar halk eğitim kursları ile işsizliğe veda ettiler

12.11.2019 13:57 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:02

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde İŞKUR, ilçe halk eğitim müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından dört mahallede açılan "İstihdam Garantisiz Meslek Edindirme Kursları" sayesinde kadınlar evlerine ekmek götürmeye başladılar.



İlçe Halk Eğitim Müdürü Ayhan Alıkçı yaptığı açıklamada, "İlçemize bağlı Uzakkışla, Turnalı, Birlik ve Yeşilova mahallelerimizde kurslarımız başladı. 4 usta öğretici ve 66 kursiyerin katılımıyla gerçekleştirilen "Yuvarlak Örme Konfeksiyon Makineci" ve "Sanayi Makinecisi" kurslarının açılmasına vesile olan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Harbi'ye ve İşkur İl Müdürümüz Tekin Kaya'ya teşekkür ederiz" dedi.



Alıkçı, "İlçedeki kursiyer kadınlarımız açtığımız kurslar sayesinde meslek öğrenmenin yanında hemde harçlıklarını alıyorlar. İşkur İl Müdürlüğü ise katılımcı olan her kursiyer için günlük 30TL cep harçlığı ödemesini üstlendi" diye konuştu.



Kaynarca Milli Eğitim Müdürü Mehmet Harbi ise Halk Eğitim Müdürlüğü ile her konuda kordineli şekilde çalışmaya devam edeceklerini söyledi. - SAKARYA

Kaynak: İHA