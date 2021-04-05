Kadınlar, Haliliye'de meslek sahibi oluyor
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Kadınlar, Haliliye'de meslek sahibi oluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kadınlar, Haliliye'de meslek sahibi oluyor

Haliliye Belediyesi, açtığı kurslarla kadınlara meslek öğretmeye ve destek olmaya devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, açtığı kurslarla kadınlara meslek öğretmeye ve destek olmaya devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, 'Güçlü Kadın, Güçlü Toplum' sloganıyla başlattığı çalışmalarına devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Ertuğrulgazi Kadın Destek Merkezi'nde açılan el sanatları ve dikiş-nakış kurslarıyla kadınlar meslek öğrenirken, aynı zamanda aile bütçelerine de katkı sağlıyor. Açılan kurslardan dolayı son derece memnun olduklarını belirten kursiyerler, burada hocalar eşliğinde el sanatları ve dikiş- nakış kurslarına katılarak meslek sahibi olduklarını söyledi.

Kursların hafta içi her gün 09.00 ile 16.00 saatleri arasında olduğunu belirten kültür ve sosyal işler müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların ayrıntılı bilgi için iletişim merkezini arayabilecekleri ifade edildi. - ŞANLIURFA

Kadınlar, Haliliye'de meslek sahibi oluyor
Kadınlar, Haliliye'de meslek sahibi oluyor
Kadınlar, Haliliye'de meslek sahibi oluyor
Kadınlar, Haliliye'de meslek sahibi oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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