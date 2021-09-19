Kadınlar, hakları için gösteri düzenledi
AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, eski kadın işleri bakanlığı binası önünde bir araya gelen bir grup kadın, ellerinde pankartlarla kısıtlanan hakları için protesto düzenleyerek hak ve adalet çağrısında bulundular.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, eski kadın işleri bakanlığı binası önünde bir araya gelen bir grup kadın, ellerinde pankartlarla kısıtlanan hakları için protesto düzenleyerek hak ve adalet çağrısında bulundular.