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Kadınlar, hakları için gösteri düzenledi

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, eski kadın işleri bakanlığı binası önünde bir araya gelen bir grup kadın, ellerinde pankartlarla kısıtlanan hakları için protesto düzenleyerek hak ve adalet çağrısında bulundular.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, eski kadın işleri bakanlığı binası önünde bir araya gelen bir grup kadın, ellerinde pankartlarla kısıtlanan hakları için protesto düzenleyerek hak ve adalet çağrısında bulundular.

Kadınlar, hakları için gösteri düzenledi

Kadınlar, hakları için gösteri düzenledi

Kadınlar, hakları için gösteri düzenledi

Kadınlar, hakları için gösteri düzenledi
AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri
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 ABD ordusundan itiraf: Kabil Havalimanı yakınındaki hava saldırısında ölenlerin hepsi sivildi

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ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı McKenzie, ABD'nin 29 Ağustos'ta Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 10 sivilin...
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