"Kadınlar gününü sözlerle değil, yaptığımız işlerle kutluyoruz"

Yurtiçi Kargo, son 5 yılda toplam 3 bin 584 kadın çalışanı işe alındığını ve içlerinden 590 çalışanının bulunduğu pozisyondan terfi ederek yönetici pozisyonuna geçtiğini açıkladı.

18 bin personeli 81 ilde ve yüzlerce ilçede 1982'ten bu yana hizmet veren Yurtiçi Kargo, kadın istihdamı ve sosyal haklar açısından sektöründe fark oluşturmaya devam ediyor. Verilen bilgiye göre, son 5 yıl içerisinde toplam 3 bin 584 kadına istihdam sağlayan Yurtiçi Kargo, kadın yönetici sayısında da her geçen yıl büyümeye devam ediyor. Son 5 yılda kadın yönetici sayısında yüzde 20'lik bir büyüme yakalayan kargo şirketi, kadınların sayısını artırarak fark oluşturmaya devam ediyor.

"Kadın erkek ayırmadan tüm personelimizi destekliyoruz"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Kadınlar gününü sözlerle değil, yaptığımız işlerle kutluyoruz. Özel günler, bayramlar, doğumlar gibi tüm özel günlerinde personelinin yanında duran Yurtiçi Kargo, kış geldiğinde yakacak yardımı, bayramlarda bayram ikramiyesi, evlilik yardımı, doğum yardımı, yıllık ikramiye gibi birçok ek ödeme ile personellerini desteklemeye ve yanında olmaya devam ediyor. 17 Bölge Müdürlüğü, 33 Aktarma Merkezi, binden fazla şube ve acentesi, 18 binden fazla çalışanı ve 5 binin üzerinde araç filosu ile Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren ülkenin en büyük kargo şirketinin bir parçası olmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey birimlerimize konu ile ilgili başvuruda bulunmak. ya da isterseniz resmi web sitemiz üzerinden de başvurunuzu bizlere iletebilirsiniz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı