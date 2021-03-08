Kadınlar gününde Vali Akın'dan kadın personele karanfil

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Valilikte görev yapan kadın personele karanfil dağıttı.

Vali Akın, kadınların aile ve toplum için birleştirici bir unsur olduğunu söyledi. Devletin, kadınların güvenli bir ortamda yaşaması için fırsat eşitliğini her alanda sağlayacak hukuki düzenlemeleri yürürlüğe koymaya devam ettiğini belirten Vali İbrahim Akın; "Kadınlarımızı her konuda başarılarıyla, yaşantımıza kattıkları artı değerlerle görmek istiyoruz. Ülke olarak özellikle kızlarımızın geleceğin başarılı, çalışkan, özgüvenli, meslek sahibi bir birey olarak yetişmesi için eğitimlerine gereken hassasiyeti gösteriyoruz. İnanıyoruz ki mutlu bir çocukluk, güvenli bir aile ortamı, sağlam eğitim onların hayatta daha kolay yol almalarını sağlayacak huzurlu ve üretken bir toplumun da temelini oluşturacaktır."dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı