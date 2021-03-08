Kadınlar gününde sıraya giren yaşlı delikanlılar gülümsetti
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Kadınlar gününde sıraya giren yaşlı delikanlılar gülümsetti

08.03.2021 14:28 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:32
Kadınlar gününde sıraya giren yaşlı delikanlılar gülümsetti

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik polisleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle kadınlar için şehirde karanfil dağıttı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik polisleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle kadınlar için şehirde karanfil dağıttı. Karanfil dağıtıldığını gören ihtiyar delikanlılar zaman zaman sıraya girip karanfil almak istedi. Karanfil dağıtımı sırasında polis ile yaşlı delikanlılar arasında geçen muhabbet etraftakileri kahkahaya boğdu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şubesine bağlı ekipleri 'En iyi narkotik polisi anne' projesi kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Süleymanapaşa İlçesindeki farklı noktalarda kadınlara karanfil ve bilgilendirme broşürü dağıttı.

Karanfil dağıtıldığını fark eden bazı yaşlı erkeklerde polisin karanfil dağıttığı noktaya gelerek, "Erkekler gününde de böyle karanfil dağıtıyor musunuz? Yok ki erkekler günü olsun. Bir gülde bana verin hanıma götüreyim. Biz kadınlara götüreceğiz herhalde cebimize koymayacağız. Belki paramız yok paramız olsa alırız" diyerek etraftakileri gülümsetti. - TEKİRDAĞ

Kadınlar gününde sıraya giren yaşlı delikanlılar gülümsetti
Kadınlar gününde sıraya giren yaşlı delikanlılar gülümsetti
Kadınlar gününde sıraya giren yaşlı delikanlılar gülümsetti
Kadınlar gününde sıraya giren yaşlı delikanlılar gülümsetti
Kadınlar gününde sıraya giren yaşlı delikanlılar gülümsetti
Kadınlar gününde sıraya giren yaşlı delikanlılar gülümsetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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