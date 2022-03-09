Kadınlar gününde kupa sevinci yaşadılar

SELÇUK, İZMİR (İHA) - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen turnuvada Selçuk ilçesinden kadın voleybolcular, ikinci olarak kentte dönerek önemli bir başarı yakaladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, İzmir Foça ilçesinde düzenlenen Evinin Sultanları Voleybol Turnuvasına 140 kadın katıldı. Toplam 13 takımın yarıştığı turnuvaya, 37 yaş üstü kategorinde katılan Selçuk Dörtel Sigorta, ikincilik başarısını elde ederek kupa almaya hak kazandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde ikincilik kupası ile ilçeye dönen takımın sporcuları; Nükhet Yolcu, Hale Tuna, Menekşe Bilgiçer, Aliye Cimrin, Seçil Kırıtak, Burçin Bayraklı, Burcu Fırat ve takım antrenörü Elvin Altuntaş Gülünay'a sosyal medya üzerinden de tebrik yağdı.

Takım Kaptanı Nükhet Yolcu, "2016 yılında kurulmuş olan takımımızın öncelikli olarak ilk amacımız çocuklarımıza örnek olup onlarla birlikte voleybol oynamaktı. Bu hedefimizi gerçekleştirmiş olup birlikte 3 kupa kazanmış bulunmaktayız .Bize destek veren herkese çok teşekkür ederiz" dedi. - İZMİR