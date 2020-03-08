Kadınlar Gününde bağda ip bağlayıp budama yaptılar Kadınlar Gününde bağda ip bağlayıp budama yaptılar Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü üzüm bağlarında ip bağlama ve budama yaparak geçirdi.

Kadınlar Gününde bağda ip bağlayıp budama yaptılar

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü üzüm bağlarında ip bağlama ve budama yaparak geçirdi.

Türkiye'nin üzüm ambarı olarak bilinen Alaşehir'de kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe üzüm bağlarında ip bağlayıp ve budama işleriyle uğraşarak girdi. S.S Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi de kendileri için bu özel günde dayanışma örneği göstererek, kooperatif ortaklarının bağlarında imece usulü çalıştı. Kozluca Mahallesi'nde üzüm asmalarını bağlayan kadınlardan Safiye Metin, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde, bizlerin sadece ev işleriyle değil, bütün işleri yapabileceğimizi göstermek için bağımızda asma bağlarımızı bağladık" dedi.

Dünya Kadınlar Gününde kadın dayanışması ve yardımlaşması örneğini göstermek amacıyla ortaklarının bağlarında çalışan S.S Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi üyeleri ise kadınların ellerinden her işin gelebileceğini vurguladı. Alaşehir Kozluca Mahallesi'nde ikamet eden kooperatif ortağı Elif Çetinkaya, "Kadın kooperatifi ortaklarımız, Dünya Kadınlar Gününde üzüm bağımın çubuklarını bağlamak için bana yardıma geldiler. Beni çok duygulandırdılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi. S.S Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi Başkanı Selen Öküzcüoğlu ise "Kooperatifimizin amacı hem üretmek, hem kazanmak. En önemlisi de yardımlaşma ve dayanışmadır. Bu günde kooperatifimizin ortaklarından Elif Çetinkaya'nın bağında ip bağlamaya geldik. En güzel dayanışma ve yardımlaşma örneği göstererek, bağda ip bağlayıp, ortağımız olan arkadaşımızın işlerine yardımcı olduk. Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun diye konuştu.

Kaynak: İHA