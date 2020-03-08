Kadınlar Günü'nü tarlada çalışarak kutladılar
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Dünya Kadınlar Günü, Silifke, 8 Mart

Kadınlar Günü'nü tarlada çalışarak kutladılar

- Kadınlar Günü'nü tarlada çalışarak kutladılar Tarlalarda çilek ve bakla tarlasında hasat yapan kadınlar günlerini birbirlerine hediye vererek kutladı Mersin'in Silifke ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde birçok kadın, tarlada sabah saat 06.

08.03.2020 20:15 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:16
Kadınlar Günü'nü tarlada çalışarak kutladılar

- Kadınlar Günü'nü tarlada çalışarak kutladılar

Tarlalarda çilek ve bakla tarlasında hasat yapan kadınlar günlerini birbirlerine hediye vererek kutladı

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde birçok kadın, tarlada sabah saat 06.00'da başladıkları mesailerini güneş batıncaya kadar sürdürüyor.

Tüm dünyada emekçi kadınların günü olarak kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkinliklerle kutlanıyor. Kimi kadınlar bu özel günde eğlenirken kimileri de tarlalarda çalışarak bugünü kutluyor. Tarladaki kadın isçilerin günlerinden habersiz yevmiye telaşına düşerken, ortaya konulan tablo hayatın gerçeklerini de gözler önüne seriyor.

Özellikle Silifke'de tarlalarda çalışan kadın işçilerin sayısı oldukça yüksek. Bugün çilek ve bakla için tarlada çalışan kadınlar günlerini birbirlerine hediye vererek kutladı.

Silifke'de binlerce kadın hemcinsleri çeşitli etkinliklerle bu özel günü kutlarken bazı kadınlar tarlalarda çalışarak evine ekmek götürme telaşına düştü.

8 Mart Dünya Emekçi Çalışan Kadınlar Gününün kendileri için diğer günlerden farklı olmadığını belirten işçi çavuşu Fadime Akın bu günü de çalışarak geçirdiklerini yarın da çalışacaklarını söyledi. Akın, "8 Mart Dünya Kadınlar Gününde yine çalışıyoruz. Kadınlar gününü kutluyorum. Çalışıp alın terimizle evime ekmek götürüyoruz. Günlük çalışmamız devam ediyor" dedi.

Gülseren Sarı'da, Türk kadınlarının yağmur çamur demeden çalıştığını, hakları ile birlikte alın teri ile çalışarak emek harcadıklarını belirtti.

Ayşe Öz ise, "Kadınlara kötülük yok. Sevgi saygı her zaman ön planda olmalıdır. Kadınlar günümüz kutlu olsun" diye konuştu.

Kadınlar Günü'nü tarlada çalışarak kutladılar

Kaynak: İHA

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Kadınlar Günü'nü tarlada çalışarak kutladılar

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