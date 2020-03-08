Kadınlar Günü'nü tarlada çalışarak kutladılar Mersin'in Silifke ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde birçok kadın, tarlada sabah saat 06.00'da başladıkları mesailerini güneş batıncaya kadar sürdürüyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde birçok kadın, tarlada sabah saat 06.00'da başladıkları mesailerini güneş batıncaya kadar sürdürüyor.

Tüm dünyada emekçi kadınların günü olarak kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkinliklerle kutlanıyor. Kimi kadınlar bu özel günde eğlenirken kimileri de tarlalarda çalışarak bugünü kutluyor. Tarladaki kadın isçilerin günlerinden habersiz yevmiye telaşına düşerken, ortaya konulan tablo hayatın gerçeklerini de gözler önüne seriyor.

Özellikle Silifke'de tarlalarda çalışan kadın işçilerin sayısı oldukça yüksek. Bugün çilek ve bakla için tarlada çalışan kadınlar günlerini birbirlerine hediye vererek kutladı.

Silifke'de binlerce kadın hemcinsleri çeşitli etkinliklerle bu özel günü kutlarken bazı kadınlar tarlalarda çalışarak evine ekmek götürme telaşına düştü.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün kendileri için diğer günlerden farklı olmadığını belirten işçi çavuşu Fadime Akın, bugünü de çalışarak geçirdiklerini yarın da çalışacaklarını söyledi. Akın, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yine çalışıyoruz. Kadınlar gününü kutluyorum. Çalışıp alın terimizle evime ekmek götürüyoruz. Günlük çalışmamız devam ediyor" dedi.

Gülseren Sarı da, Türk kadınlarının yağmur çamur demeden çalıştığını, hakları ile birlikte alın teri ile çalışarak emek harcadıklarını belirtti.

Ayşe Öz ise, "Kadınlara kötülük yok. Sevgi saygı her zaman ön planda olmalıdır. Kadınlar günümüz kutlu olsun" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA