Kadınlar Günü'nü portakal hasadıyla geçirdiler
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kadınlar Günü'nü portakal hasadıyla geçirdiler - Haber
Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Kozan, Adana, Güncel

Kadınlar Günü'nü portakal hasadıyla geçirdiler

Adana'nın Kozan ilçesinde kadınlar, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü portakal hasadı yaparak geçirdi.

08.03.2020 17:15 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:16
Kadınlar Günü'nü portakal hasadıyla geçirdiler

Adana'nın Kozan ilçesinde kadınlar, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü portakal hasadı yaparak geçirdi.


Çalışarak ev ekonomisine katkı sağladıkları için mutlu olduklarını ifade eden kadınlar, her gün kendilerine 8 Mart olduğunu söyledi.


İhraç edilen portakalların hasadını gerçekleştiren kadınlardan Safiye Aşçıoğlu, "Bizim için her gün Kadınlar Günü. Çalışması güzel. Hep eşler çalışacak değil biz de çalıyoruz. Kutlu olsun Kadınlar Günü" dedi.


Fatma Ural ise kadınlara huzur dileklerinde bulunarak, "Kadın olmak zor. Beylerimiz de biz de çalışıyoruz. Emekli olmaya çalışıyorum emekli olunca kadınlar gününü kutlayacağım" dedi.


Elçi Zeliş de, "Kadınlarımıza güçlü olması temennisinde bulunuyorum" diyerek 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladı. - ADANA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik Haber
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı Haber
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Emrah Levent Can Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor İrfan Can Okan Buruk Ersun Yanal Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Daha Fazla Avrupa Yunanistan Denizlispor Spor Toto Süper Lig
Şu an buradasınız: Kadınlar Günü'nü portakal hasadıyla geçirdiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 19:04:25. #1.15#