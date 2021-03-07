Kadınlar Günü'nü fidan dağıtarak kutladılar
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Kadınlar Günü'nü fidan dağıtarak kutladılar

07.03.2021 11:34 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:39
Kadınlar Günü'nü fidan dağıtarak kutladılar

Kızılay Kütahya Kadın Kolları Başkanlığı üyesi kadınlar, Dünya Kadınlar Günü'nü Demirciören köyündeki üretici kadınlara fidan dağıtarak birlikte kutladı.

Kızılay Kütahya Kadın Kolları Başkanlığı üyesi kadınlar, Dünya Kadınlar Günü'nü Demirciören köyündeki üretici kadınlara fidan dağıtarak birlikte kutladı.

Kızılay Kütahya Kadın Kolları Başkanı Semra Sarışık Tozaraydın ve yönetim kurulu üyesi kadınlar, çiftçilikle geçimini sağlayan 200'e yakın kadının günlerini kutlayarak, onlara ceviz, kiraz ve baden fidanı takdim ettiler. Tozaraydın, "Kızılay Kütahya Kadın Kolları Başkanlığı olarak her zaman kadınlarımızın yanındayız. Onları hak edenler olarak gördüğümüz için Demirciören köyüne geldik. Üreten kadınlarımızın gününü kutlamak için buradayız. Elimizde çiçek ve fidanlarla ve gönlümüzün sevgisiyle çiftçi kadınlarımızla buluşmaya geldik. Fidanlarımızı geleceğimiz için dikeceğiz" diye konuştu.

Demirciören Köyü Muhtarı Hasan Demir, Dünya Kadınlar Günü'nde üretici kadınların yanında oldukları için Kızılay Kütahya Kadın Kolları Başkanlığı'na teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kadınlar Günü'nü fidan dağıtarak kutladılar
Kadınlar Günü'nü fidan dağıtarak kutladılar
Kadınlar Günü'nü fidan dağıtarak kutladılar
Kadınlar Günü'nü fidan dağıtarak kutladılar
Kadınlar Günü'nü fidan dağıtarak kutladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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