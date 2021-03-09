Kadınlar Günü'nde Yıldırım jest
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kadınlar Günü'nde Yıldırım jest

09.03.2021 09:34 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:38
Kadınlar Günü'nde Yıldırım jest

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Erzurum Bölge Başkanı Bülent Yıldırım ve yönetimi, Erzurum Tapu ve Kadatro 8. Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yöneticilerle fikir alış verişinde bulundu, kurumun kadın çalışanlarına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü jesti yaptı.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Erzurum Bölge Başkanı Bülent Yıldırım ve yönetimi, Erzurum Tapu ve Kadatro 8. Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yöneticilerle fikir alış verişinde bulundu, kurumun kadın çalışanlarına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü jesti yaptı.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Erzurum Bölge Başkanı Yüksek Harita Mühendisi Bülent Yıldırım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğin altına imza attı. Erzurum Tapu ve Kadastro 8. Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret eden Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, burada kurum yetkilileriyle görüştükten sonra kurumun kadın çalışanlarına jest yaptılar. Kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Yıldırım ve ekibi, çeşitli hediyeler takdim ettiler.

Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri önce Tapu ve Kadastro 8. Bölge Müdürü Harita Mühendisi Hakkı Yetişir ile biraya gelerek fikir alış verişinde bulundular. Bölge illerinde oda olarak yaptıkları ve planladıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Yıldırım ve ekibi, Erzurum ve bölgedeki şehirlerin gelişimi, değişimi ve dönüşümü adına mesleki anlamda ortaya koyacakları ufku paylaştılar.

Yıldırım ve beraberindekiler, Bölge Müdürü Yetişir'e oda için yeni oluşturacakları hizmet binası hakkında bilgi verip, meslektaşları için daha verimli bir çalışma ortamı oluşturulacağını dile getirdiler.

Başkan Yıldırım ve ekip arkadaşları daha sonra Kadastro İl Müdürü Hüseyin İlhan ile il Müdür Yardımcıları Muhammet Çavuşoğlu, Erhan Önal ve Şube müdürü Sinan Yıldırım'ı da ziyaret ederek oda çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Yıldırım, ziyaret ettiği bürokratlara görevlerinde başarı dilemeyi de ihmal etmedi.

Yüksek Harita Mühendisi Bülent Yıldırım ve yönetimi Tapu ve Kadastro 8. Bölge Müdürlüğü'ne yaptıkları ziyareti anlamlı bir jestle taçlandırdılar. Bölge Müdürlüğü'ndeki kadın çalışanları tek tek ziyaret eden Yıldırım ve ekip arkadaşları, Kadınlar Günü'nü kutlayarak, çeşitli hediyeler takdim ettiler.

Başkan Yıldırım, "Kadın hakları kağıtlara değil, zihinlere yazılmalıdır" temasıyla Kadınlar Günü'nü kutladıklarını kaydederek, "Tüm kadınlarımızın eşit ve özgür bir dünyada hak ettiği gibi yaşayabileceği günlerin inancını taşıyoruz. Bu vesileyle, başta şehit aileleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyoruz." ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kadınlar Günü'nde Yıldırım jest
Kadınlar Günü'nde Yıldırım jest
Kadınlar Günü'nde Yıldırım jest
Kadınlar Günü'nde Yıldırım jest
Kadınlar Günü'nde Yıldırım jest
Kadınlar Günü'nde Yıldırım jest

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Bülent Ersoy Serdar Ortaç Rasim Öztekin
Spor Mustafa Er Erol Bulut Caner Erkin Ünal Karaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadınlar Günü'nde Yıldırım jest - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 09:40:12. #1.14#
title