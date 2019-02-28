Kadınlar Günü'nde Ücretsiz E-Ticaret Eğitimi

E-ticaret sitelerine altyapı hizmeti sağlayan teknoloji firması Ticimax, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak, kadın girişimcilere yönelik ücretsiz e-ticaret eğitimleri düzenliyor. 2 gün sürecek eğitim programı için kayıtlar başladı.

E-ticarete başlamak isteyen her kadının katılabileceği eğitim, 8-9 Mart 2019 tarihlerinde İstanbul Ataşehir'de yer alan Ticimax Akademi binasında gerçekleştirilecek. Eğitimlerde, e-ticaret, e-ihracat, ödeme sistemleri, pazaryeri entegrasyonları, kampanya modelleri, e-posta pazarlaması, Google AdWords, sosyal medya reklamcılığı, SEO ve site kurulumu gibi çeşitli alanlarda eğitimler uzmanlar tarafından verilecek. Eğitime katılmak isteyen kadınlar www.ticimax.com/8mart adresinden kayıt yaptırılabilir.

4 MİLYON KADIN ÇALIŞMA HAYATINA KATILMALI

Kadınların potansiyel gücünü iş dünyasına kazandırmayı hedeflediklerini ifade eden TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, "Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD çalışma ekonomisi verilerine göre Türkiye'de çalışma yaşındaki 10 milyon kadından sadece 3,2 milyonu iş gücüne katılıyor. OECD'ye üye ülkelerin genel ortalaması ise yüzde 52 seviyesinde. Erkeklerle kadınlar arasındaki iş gücüne katılım oranının kapanması için 4 milyon kadının çalışma hayatına kazandırılması gerekiyor. Dünyanın yükselen sektörlerinin başında gelen e-ticaret ile kadınlarımızı tanıştırmak ve girişimci fikirlerini gerçeğe dönüştürmek istiyoruz" dedi.

Son yasal düzenlemeyle beraber evde üretilen ürünlerin internet satışından kazanılan 30 bin liranın vergiden muaf gösterilebileceğini, devletin de kadınların e-ticaret ile işgücüne katılması noktasında son derece destekçi olduğunu hatırlatan Çiğdemli şunları aktardı: "Kadınlara özel e-ticaret eğitimlerimiz için sitemizden kayıt yaptırılması yeterli. Ticaret yapan, yapmak isteyen veya sadece evinde üretim yaparak para kazanmak isteyen tüm girişimci kadınları bekliyoruz. 8-9 Mart'ta iki gün sürecek eğitimin sonunda en iyi girişim fikrine sahip iki kadına da site kurulumu hediyemiz olacak."

Eğitime katılmak isteyen kadınlar www.ticimax.com/8mart adresinden kayıt yaptırılabilir.