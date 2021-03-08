ERZURUM Kadınlar Günü'nde Nene Hatun'un kabrini ziyaret edip, karanfil bıraktılar

Kadınlar Günü'nde Nene Hatun'un kabrini ziyaret edip, karanfil bıraktılar (2)

KADIN JANDARMALARDAN ZİYARET

Erzurum'da görevli kadın jandarmalar, 93 Harbi diye bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşının kahramanlarından Nene Hatun'un mezarını ziyaret edip karanfil bıraktı. İl Jandarma Komutanlığı'nın organize ettiği ziyarette Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği'nin yanı sıra Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı, Jandarma Trafik Timi ve Jandarma Asayiş Timi emrinde görevli kadın çalışanlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla merkez Yakutiye ilçesindeki Aziziye Tabyalarındaki Nene Hatun'un mezarını ziyaret etti. Osmanlı Rus savaşında bebeğini evde bırakarak elinde baltasıyla cepheye koşan Nene Hatun'un mezarına çiçek bırakan kadın jandarmalar, dua etti. Tabyalar bölgesine kadın jandarma personelinin ziyareti dron ile görüntülendi. Kadın jandarmaların ziyaretine ilişkin görüntüler hazırlanan video klip Erzurum Valiliği tarafından basın kuruluşlarına dağıtıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı