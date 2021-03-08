Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından darp edildi
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Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından darp edildi

08.03.2021 21:22 | Son Güncelleme: 08.03.2021 21:37

Bursa'da bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi.

Bursa'da bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi. Yaşananlar kameralara yansırken, şikayetçi olan genç kadının sevgilisine uzaklaştırma kararı verildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Şehit Dursun Acar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile seyir halinde olan çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü, cadde ortasında aracı durdurup kız arkadaşını araçtan indirdi. Şahıs genç kızı darp etmeye başlarken, çevredeki esnaf araya girdi. Çift daha sonra otomobile binip olay yerinden ayrıldı. Genç kadının darp edilmesi ve saçından sürüklenmesi çevredeki kameralara da yansıdı. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, genç kadının şikayeti üzerine ifadesi alınan şüpheli için uzaklaştırma kararı verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

-İHA-

Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından darp edildi
Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından darp edildi
Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından darp edildi
Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından darp edildi
Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından darp edildi
Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından darp edildi
Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından darp edildi
Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından darp edildi
Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından darp edildi
Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından darp edildi
Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından darp edildi
Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından darp edildi
Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından darp edildi
Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından darp edildi
Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından darp edildi
Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından darp edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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