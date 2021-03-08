BURSA Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından saçında tutulup yerde sürüklendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BURSA Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından saçında tutulup yerde sürüklendi

08.03.2021 22:00 | Son Güncelleme: 08.03.2021 22:31

Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından saçında tutulup yerde sürüklendiBURSA'da, A.Ş. sokak ortasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma sonrası erkek arkadaşı A.D. tarafından darbedildi.

Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından saçında tutulup yerde sürüklendi

BURSA'da, A.Ş. sokak ortasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma sonrası erkek arkadaşı A.D. tarafından darbedildi. Kadınlar Günü'nde saçından tutulup yerde sürüklenen A.Ş.'nin yardımına ise sokaktan geçen ve yanında çocukları bulunan bir kadın yetişiyor ve araya girerek şiddetin devam etmesini engelliyor. Şiddet görüntüleri kameralara saniye saniye yansırken, olay ile ilgili harekete geçen polis, A.D. ve erkek kardeşi S.D.'yi gözaltına aldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Millet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kıskançlık nedeniyle erkek arkadaşı A.D. ile aralarında tartışma çıkan A.Ş. isimli kadın, birlikte oldukları arabadan inerek uzaklaşmak istedi. O esnada erkek arkadaşı A.D. ve bir kadın da araçtan inerek A.Ş.'nin yanına geldi. İki sevgili burada kaldırımda tartışmaya başladı. Kameralara yansıyan görüntülerde tartışma sırasında A.D., yanlarından bir kadın olmasına rağmen kız arkadaşı A.Ş.'yi darbetti.

YOLDAN GEÇEN KADIN İKİLİNİN ARASINA GİREREK ŞİDDETİ ÖNLEDİ

Bu sırada olay yerinden geçen ve yanında çocukları olduğu gözlenen bir kadın, Kadınlar Günü'nde saçından tutulup yerde sürüklenen A.Ş.'ye müdahale ediyor. Kendisini siper eden kadın, A.Ş.'nin daha fazla şiddet görmesini engelliyor. Elleriyle A.D.'nin önüne set olarak aldığı darbelerle oldukça yıprandığı görünen kadını korumaya çalışıyor.

DARP ANI KAMERALARDA

Ardından çevredeki vatandaşların da toplanmasıyla olay yatıştırıldı. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın amatör kamerasına yansıdı. Aynı zamanda çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde; A.Ş.'nin, erkek arkadaşının darbetmesi sonucu yere düştüğü görüldü.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan olayın ardından, Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü harekete geçti. Kız arkadaşını yol kenarında darbeden A.D. ile olayın içerisinde yer alan erkek kardeşi S.D., polis tarafından gözaltına alındı. Darbedilen kadın ise, erkek arkadaşı ve kardeşi hakkında şikayetçi oldu. A.D. ve erkek kardeşi S.D.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

BURSA Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından saçında tutulup yerde sürüklendi
BURSA Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından saçında tutulup yerde sürüklendi
BURSA Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından saçında tutulup yerde sürüklendi
BURSA Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından saçında tutulup yerde sürüklendi
BURSA Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından saçında tutulup yerde sürüklendi
BURSA Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından saçında tutulup yerde sürüklendi
BURSA Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından saçında tutulup yerde sürüklendi
BURSA Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından saçında tutulup yerde sürüklendi
BURSA Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından saçında tutulup yerde sürüklendi
BURSA Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından saçında tutulup yerde sürüklendi
BURSA Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından saçında tutulup yerde sürüklendi
BURSA Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından saçında tutulup yerde sürüklendi
BURSA Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından saçında tutulup yerde sürüklendi
BURSA Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından saçında tutulup yerde sürüklendi
BURSA Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından saçında tutulup yerde sürüklendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mehmet Usta Hakan Taşıyan Demet Özdemir Esra Dermancıoğlu
Spor Erol Bulut Caner Erkin Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BURSA Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından saçında tutulup yerde sürüklendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 22:31:35. #1.15#
title